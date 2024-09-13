Обмін полоненими 13 вересня: опубліковано список звільнених українців
З російського полону від початку повномасштабного вторгнення РФ повернулись 3569 українців
Сьогодні, 13 вересня, Україна змогла повернута з російського полону 49-х цивільних та військовослужбовців. Так, з'явився список звільнених з російської неволі.
Список звільнених з полону
- Аврамова Олена Лазарівна
- Бірюк Віра Миколаївна
- Бондаренко Ніна Ігорівна
- Бондаренко Олександр Олександрович
- Бондарчук Олена Олександрівна
- Бугай Тетяна Миколаївна
- Гольфінер Наталія Володимирівна
- Гриців Сергій Романович
- Добровольський Дмитро Володимирович
- Дубина Артем Володимирович
- Зарянич Руслан Вікторович
- Івчук Віктор Михайлович
- Камінський Ярослав Олександрович
- Майборода Владислава Володимирівна
- Мірошнікова Тамара Арменовна
- Міхєєв Анатолій Анатолійович
- Міщенко Марина Олександрівна
- Могітич Ірина Олександрівна
- Нечаєв Олег Олександрович
- Нечепуренко Микита Миколайович
- Павріанідіс Лілія Віталіївна
- Пилипей Юліан Ігорович
- Придатченко Наталія Іванівна
- Прутян Лілія Василівна
- Руденко Лілія Муратівна
- Рябчевський Юрій Васильович
- Селютін Дмитро Дмитрович
- Сергєєв Дмитро Сергійович
- Сметанюк Іван Романович
- Сторожук Денис Ігорович
- Стрюков Владислав Олександрович
- Тараненко Євген Анатолійович
- Таранюк Сергій Володимирович
- Текін Марина Олегівна
- Тіпікін Олег Євгенович
- Тітовський Ігор Юрійович
- Ткаченко Вікторія Володимирівна
- Умерова Леніє Резванівна
- Урлянський Євгеній Володимирович
- Фасоля Сергій Володимирович
- Федорук Олена Вікторівна
- Ходаковська Лариса Дмитрівна
- Худоба Ян Анатолійович
- Чапля Михайло Володимирович
- Чернуха Тетяна Іванівна
- Чижевська Ірина Миколаївна
- Шельмук Дмитро Володимирович
- Шилик Єлизавета Миколаївна
- Юрчак Марина Анатоліївна
Нагадаємо, у ході чергового обміну військовополоненими вдалося повернути 49 українців та українок. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.
Зокрема, з російського полону від початку повномасштабного вторгнення РФ повернулись 3569 українців.
До слова, 24 серпня Україна повернула з полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Коментарі — 0