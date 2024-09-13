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Обмін полоненими 13 вересня: опубліковано список звільнених українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обмін полоненими 13 вересня: опубліковано список звільнених українців
Україна повернула з полону 49 людей
фото: Telegram/Володимир Зеленський

З російського полону від початку повномасштабного вторгнення РФ повернулись 3569 українців

Сьогодні, 13 вересня, Україна змогла повернута з російського полону 49-х цивільних та військовослужбовців. Так, з'явився список звільнених з російської неволі.

Список звільнених з полону

  1. Аврамова Олена Лазарівна
  2. Бірюк Віра Миколаївна
  3. Бондаренко Ніна Ігорівна
  4. Бондаренко Олександр Олександрович
  5. Бондарчук Олена Олександрівна
  6. Бугай Тетяна Миколаївна
  7. Гольфінер Наталія Володимирівна
  8. Гриців Сергій Романович
  9. Добровольський Дмитро Володимирович
  10. Дубина Артем Володимирович
  11. Зарянич Руслан Вікторович
  12. Івчук Віктор Михайлович
  13. Камінський Ярослав Олександрович
  14. Майборода Владислава Володимирівна
  15. Мірошнікова Тамара Арменовна
  16. Міхєєв Анатолій Анатолійович
  17. Міщенко Марина Олександрівна
  18. Могітич Ірина Олександрівна
  19. Нечаєв Олег Олександрович
  20. Нечепуренко Микита Миколайович
  21. Павріанідіс Лілія Віталіївна
  22. Пилипей Юліан Ігорович
  23. Придатченко Наталія Іванівна
  24. Прутян Лілія Василівна
  25. Руденко Лілія Муратівна
  26. Рябчевський Юрій Васильович
  27. Селютін Дмитро Дмитрович
  28. Сергєєв Дмитро Сергійович
  29. Сметанюк Іван Романович
  30. Сторожук Денис Ігорович
  31. Стрюков Владислав Олександрович
  32. Тараненко Євген Анатолійович
  33. Таранюк Сергій Володимирович
  34. Текін Марина Олегівна
  35. Тіпікін Олег Євгенович
  36. Тітовський Ігор Юрійович
  37. Ткаченко Вікторія Володимирівна
  38. Умерова Леніє Резванівна
  39. Урлянський Євгеній Володимирович
  40. Фасоля Сергій Володимирович
  41. Федорук Олена Вікторівна
  42. Ходаковська Лариса Дмитрівна
  43. Худоба Ян Анатолійович
  44. Чапля Михайло Володимирович
  45. Чернуха Тетяна Іванівна
  46. Чижевська Ірина Миколаївна
  47. Шельмук Дмитро Володимирович
  48. Шилик Єлизавета Миколаївна
  49. Юрчак Марина Анатоліївна
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Зеленський: «Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо»
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Нагадаємо, у ході чергового обміну військовополоненими вдалося повернути 49 українців та українок. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Зокрема, з російського полону від початку повномасштабного вторгнення РФ повернулись 3569 українців.

До слова, 24 серпня Україна повернула з полону ще 115 захисників. Це був 55-й обмін, усі врятовані – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Теги: війна полон обмін обмін полоненими українці

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