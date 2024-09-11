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Зеленський назвав необхідну умову для звільнення політичних в'язнів з полону РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав необхідну умову для звільнення політичних в'язнів з полону РФ
За словами Зеленського, Росія складно реагує на запити щодо звільнення наших політичних в'язнів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Роботу щодо звільнення політичних в'язнів з полону РФ Україна веде через Емірати, Катар, Туреччина, Азербайджан

Для звільнення політичних в'язнів з російського полону необхідно, щоб міжнародні партнери тиснули на Росію. Про це заявив президент Володимира Зеленського під час пресконференції на саміті Кримської платформи.

За словами Зеленського, росіяни складно реагують на запити щодо звільнення наших політичних в'язнів, в тому числі й кримських татар.

«Йдуть обміни щодо військовополонених, бо військовополонених ми можемо обміняти на військовополонених. З кримськими татарами, ви розумієте, що їх незаконно утримують. Тому складно забрати їх додому. Тут треба, щоб був тиск всіх партнерів, щоб спрацювала система всіх на всіх. Бо по-іншому поки що це складно зробити», – каже президент.

Зеленський зауважив, що роботу у цьому напрямку Україна веде через таких партнерів, як Емірати, Катар, Туреччина, Азербайджан. Але поки що успіх такий, як він є.

Кримська платформа – ініційований Україною новий формат міжнародний консультаційно-координаційний формат Кримська платформа збирає під своєю егідою усі тематичні заходи та ініціативи з кримського питання в рамках міжнародних організацій, інших міжнародних урядових і неурядових форумів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що проведення саміту «Кримської платформи» заплановано на 11 вересня. Це буде четверта зустріч учасників міжнародного майданчика з деокупації Криму. Захід проводитиметься у гібридному форматі: гості приєднаються до обговорення як в онлайн-форматі, так і офлайн.

Як повідомлялося, на саміті Кримської платформи обговорять п’ять головних тем.

До слова, окупація Криму Росією завдала нашій країні збитків на понад 120 мільярдів гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками третього саміту Кримської платформи.

«Збитки від окупації Криму складають щонайменше 120 млрд грн. Точна сума буде відома після звільнення півострова та проведення аудиту. Уряд працює над концепцією конфіскації російських активів, заморожених на Заході», – заявив посадовець.

За словами прем'єра, це передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, за яким країна-агресорка заплатить за все, що знищила.

Теги: Володимир Зеленський президент полон обмін полоненими

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