Трамп оцінив, наскільки ймовірним є провал зустрічі з Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін і Трамп зустрічалися у 2019 році
фото: reuters

Трамп описав завтрашні переговори з Путіним як «шахову партію»

Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірність провалу його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним становить «25%». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

«Існує 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною», – зауважив президент США. Якщо зустріч не закінчиться добре, Трамп заявив, що готовий ввести проти Росії додаткові санкції. Він описав завтрашні переговори з Путіним як «шахову партію».

«Ця зустріч є підготовкою до другої зустрічі. Друга зустріч буде дуже важливою, тому що саме на ній буде укладено угоду», – сказав Трамп.

Американський лідер додав, що друга зустріч, у якій візьме участь Володимир Зеленський, буде пов'язана з «компромісами» щодо кордонів і території, хоча він не став вдаватися в подробиці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

