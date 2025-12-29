Головна Країна Політика
Зустріч Зеленського та Трампа: Умєров розкрив нові деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
28 грудня Зеленський зустрівся з Трампом
фото: Getty Images

За словами Умєрова, «гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для досягнення стійкого результату»

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що команди України та США під час переговорів 28 грудня відчутно просунулися в опрацюванні мирної угоди, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Умєрова в Telegram.

«У Сполучених Штатах відбулася важлива зустріч лідерів (Володимира Зеленського та Дональда Трампа, – «Главком») у межах триваючого переговорного процесу. Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні», – йдеться у дописі.

За словами Умєрова, «гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для досягнення стійкого результату». «Вдячні президенту Дональду Трампу, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за конструктивну роботу і залученість», – додав він.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Володимир Зеленський поділився планами на найближчий час. 

