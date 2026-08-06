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Зеленський звільнив послів України у чотирьох країнах

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський звільнив послів України у чотирьох країнах
Будівля Міністерства закордонних справ України
фото (ілюстративне): МЗС

Кадрові зміни торкнулися керівників дипломатичних місій в Албанії, Хорватії, Чорногорії та Пакистані

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посад чотирьох надзвичайних і повноважних послів України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, повідомляє «Главком».

Свої посади залишили:

  • Василь Кирилич – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Хорватія;
  • Володимир Шкуров – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Албанія;
  • Олег Герасименко – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чорногорії;
  • Марко Чучук – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській Республіці Пакистан.

Відповідні укази глава держави підписав 6 серпня. Наразі не було опубліковано документів щодо нових призначень на ці дипломатичні посади.

Нагадаємо, посол України в Чехії Василь Зварич та посол України в Польщі Василь Боднар перейдуть на роботу в міністерство закордонних справ, вони стануть заступниками міністра. Обидва посадовці мають багаторічний досвід роботи в дипломатичній сфері та системі МЗС.

Під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ Володимир Зеленський закликав приділити особливу увагу ротації та підбору персоналу в українських посольствах.

Глава держави заявив, що під час оновлення дипломатичного корпусу необхідно ретельно добирати нових співробітників, а дипломатам, які завершили роботу за кордоном, забезпечувати посади відповідно до їхнього професійного досвіду. Президент застеріг, що інакше Україна ризикує втратити досвідчених дипломатів.

 

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Теги: МЗС посол посольство Хорватія Албанія Чорногорія Пакистан кадрові зміни Володимир Зеленський

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