Зеленський звільнив послів України у чотирьох країнах

Кадрові зміни торкнулися керівників дипломатичних місій в Албанії, Хорватії, Чорногорії та Пакистані

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посад чотирьох надзвичайних і повноважних послів України. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави, повідомляє «Главком».

Свої посади залишили:

Василь Кирилич – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Хорватія;

Володимир Шкуров – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Албанія;

Олег Герасименко – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чорногорії;

Марко Чучук – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській Республіці Пакистан.

Відповідні укази глава держави підписав 6 серпня. Наразі не було опубліковано документів щодо нових призначень на ці дипломатичні посади.

Нагадаємо, посол України в Чехії Василь Зварич та посол України в Польщі Василь Боднар перейдуть на роботу в міністерство закордонних справ, вони стануть заступниками міністра. Обидва посадовці мають багаторічний досвід роботи в дипломатичній сфері та системі МЗС.

Під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ Володимир Зеленський закликав приділити особливу увагу ротації та підбору персоналу в українських посольствах.

Глава держави заявив, що під час оновлення дипломатичного корпусу необхідно ретельно добирати нових співробітників, а дипломатам, які завершили роботу за кордоном, забезпечувати посади відповідно до їхнього професійного досвіду. Президент застеріг, що інакше Україна ризикує втратити досвідчених дипломатів.