Україна сформує додаткові гелікоптерні групи для захисту від російських дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

Раніше президент повідомляв, що ППО пріоритетно захищає 203 ключових об'єктів інфраструктури України
фото: Армія FM (ілюстративне)

Українська влада працює з партнерами, аби отримати більше необхідних їй типів літаків

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту від ворожих дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Глава держави повідомив, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорювали захист і відновлення енергетичної інфраструктури країни після російських ударів. За словами Зеленського, найскладніша ситуація в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією – там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно.

Крім того, на Ставці визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. «Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи. Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями – виробниками дронів-перехоплювачів – потрібні максимальні обсяги виробництва», – повідомив він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що попри збільшення кількості російських атак у півтора раза, сили протиповітряної України демонструють ефективність близько 74%.  Сирський зауважив, що за останній місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. «І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики», – каже він.

До слова, у ніч на 10 жовтня ворог завдав комбінованого удару по території України ударними БпЛА, а також ракетами повітряного й наземного базування. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.



