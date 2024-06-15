Безпекова угода зі США. Ексочільник МЗС вказав на недоліки документа

Вадим Пристайко вважає британську безпекову угоду більш практичною за американську

Безпекова угода України зі Сполученими Штатами Америки передбачає можливість проведення консультацій, якщо Київ буде почуватися в небезпеці. Водночас у документі відсутні фіксовані фінансові зобов’язання підтримки, що є його недоліком. Про це в інтерв'ю oboz.ua заявив ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Процес підписання аналогічних документів розпочався британською угодою, і на думку Пристайка, вона була й залишається найбільш амбітною.

«Якщо говорити про найбільш ефективну, найбільш якісну або, скажімо, найбільш практичну, то це, звісно, саме британська угода. Особливо після того, як вона ще була доповнена заявами міністра фінансів Британії, що Україна буде отримувати три мільярди фунтів щороку протягом стількох років, скільки буде потрібно. У цьому, безумовно, є найбільш важливий для нас момент», – наголосив ексочільник МЗС.

Він вказав на практичний бік американської угоди: якщо Україна буде почуватися в небезпеці, протягом 24 годин буде проведено консультації зі США.

«Але треба визнати, що подібні консультації у нас прописані в інших документах. Ми можемо скористатися і Радою Україна–НАТО, і навіть Будапештським меморандумом, який теж передбачає, що в разі, якщо Україна буде почуватися в небезпеці, вона може терміново скликати засідання і так далі», – нагадав колишній міністр.

Що стосується ескадрильї літаків, нових Patriot і всього іншого, то нова угода розділена на дві частини. Одна більш політична й передбачає певні загальні зобов'язання, а друга планувалася як більш практична. Так часто роблять, щоби винести практичні питання за межі загальної угоди. За практичний аспект, на думку Пристайка, «боротьба йшла до самого кінця, Україні, звісно, хотілось би більше практики».

«Головне, що там відсутнє, на мою думку, це якраз фіксовані фінансові зобов’язання підтримки. З одного боку, це відкриває нам можливість більшої допомоги в майбутньому, тобто не замикає розмір допомоги. З іншого боку, скептики скажуть, що це зроблено тому, що вона може бути скасована в будь-який момент із приходом нового лідера. І тому адміністрація не хотіла закладати конкретні суми і брати зобов'язання», – пояснив ексміністр.

За його словами, з практичної точки зору ця угода могла бути схожа на:

ізраїльську, де вказано конкретні мільярди доларів допомоги на конкретні роки;

британську, де прописана конкретна сума – три мільярди кожного року, допоки нам це буде потрібно;

японську, де також ідеться про конкретну суму.

Він також зауважив, що японський варіант було підписано майже одночасно зі штатівським, утім про нього майже ніхто не говорить.

«З іншого боку, ми розуміємо, що США – наш найбільший партнер і союзник, який несе на собі найбільший тягар української допомоги, і його слово є для всіх наших ворогів, особливо одного конкретного ворога, дуже важливим. Сама поява цієї угоди, безумовно, справила враження, що вже є позитивом і базою на майбутнє», – підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.

Крім того, на саміті G7 Зеленський разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами.