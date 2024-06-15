Головна Світ Політика
search button user button menu button

Безпекова угода зі США. Ексочільник МЗС вказав на недоліки документа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Безпекова угода зі США. Ексочільник МЗС вказав на недоліки документа
Зеленський і Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку
фото: EPA/UPG

Вадим Пристайко вважає британську безпекову угоду більш практичною за американську

Безпекова угода України зі Сполученими Штатами Америки передбачає можливість проведення консультацій, якщо Київ буде почуватися в небезпеці. Водночас у документі відсутні фіксовані фінансові зобов’язання підтримки, що є його недоліком. Про це в інтерв'ю oboz.ua заявив ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Процес підписання аналогічних документів розпочався британською угодою, і на думку Пристайка, вона була й залишається найбільш амбітною. 

«Якщо говорити про найбільш ефективну, найбільш якісну або, скажімо, найбільш практичну, то це, звісно, саме британська угода. Особливо після того, як вона ще була доповнена заявами міністра фінансів Британії, що Україна буде отримувати три мільярди фунтів щороку протягом стількох років, скільки буде потрібно. У цьому, безумовно, є найбільш важливий для нас момент», – наголосив ексочільник МЗС.

Він вказав на практичний бік американської угоди: якщо Україна буде почуватися в небезпеці, протягом 24 годин буде проведено консультації зі США.

«Але треба визнати, що подібні консультації у нас прописані в інших документах. Ми можемо скористатися і Радою Україна–НАТО, і навіть Будапештським меморандумом, який теж передбачає, що в разі, якщо Україна буде почуватися в небезпеці, вона може терміново скликати засідання і так далі», – нагадав колишній міністр.

Що стосується ескадрильї літаків, нових Patriot і всього іншого, то нова угода розділена на дві частини. Одна більш політична й передбачає певні загальні зобов'язання, а друга планувалася як більш практична. Так часто роблять, щоби винести практичні питання за межі загальної угоди. За практичний аспект, на думку Пристайка, «боротьба йшла до самого кінця, Україні, звісно, хотілось би більше практики».

«Головне, що там відсутнє, на мою думку, це якраз фіксовані фінансові зобов’язання підтримки. З одного боку, це відкриває нам можливість більшої допомоги в майбутньому, тобто не замикає розмір допомоги. З іншого боку, скептики скажуть, що це зроблено тому, що вона може бути скасована в будь-який момент із приходом нового лідера. І тому адміністрація не хотіла закладати конкретні суми і брати зобов'язання», – пояснив ексміністр.

За його словами, з практичної точки зору ця угода могла бути схожа на:

  • ізраїльську, де вказано конкретні мільярди доларів допомоги на конкретні роки;
  • британську, де прописана конкретна сума – три мільярди кожного року, допоки нам це буде потрібно;
  • японську, де також ідеться про конкретну суму.

Він також зауважив, що японський варіант було підписано майже одночасно зі штатівським, утім про нього майже ніхто не говорить.

«З іншого боку, ми розуміємо, що США – наш найбільший партнер і союзник, який несе на собі найбільший тягар української допомоги, і його слово є для всіх наших ворогів, особливо одного конкретного ворога, дуже важливим. Сама поява цієї угоди, безумовно, справила враження, що вже є позитивом і базою на майбутнє», – підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Кремль не забарився з реакцією.

Крім того, на саміті G7 Зеленський разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами.

Читайте також:

Теги: США Україна Вадим Пристайко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Telegram не прозорий, не захищений, має явне російське коріння та широко використовується росіянами проти нашої країни»
Проблема Telegram – це питання національної безпеки
30 травня, 14:32
Байден погодився провести дебати з Трампом
Названо дату дебатів Байдена з Трампом
15 травня, 19:40
Львівські депутати просять Раду не підвищувати акцизи на пальне
Щоб не піднімати ціни на бензин, гроші можна взяти у казино – звернення львівських депутатів до Верховної Ради
20 травня, 14:30
Міноборони запустило пілотний проєкт із реабілітації військовослужбовців
Туреччина братиме участь у реабілітації українських військових
7 червня, 20:47
Президентка Молдови зауважила, що підтримка для України на тлі агресії РФ – це і допомога Молдові
Молдова планує стати «стратегічним хабом» для відновлення України – Санду
18 травня, 09:47
Рішення підтримали 247 голосами «за», а 155 конгресменів проголосували «проти»
Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду
5 червня, 05:47
Володимир народився 5 квітня 1975 року у Вишняках
Рятував побратимів. Згадаймо Володимира Тура
10 червня, 09:00
Наталуха зазначає, що сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом
Законопроєкт про економічне бронювання зареєстровано у Раді
12 червня, 12:50
Коли почалася повномасштабна війна з РФ, Олексій 25-го лютого вже був у військоматі
«Поховав дружину і став у стрій». Згадаймо Олексія Корепанова (Танчика)
Вчора, 09:00

Політика

Безпекова угода зі США. Ексочільник МЗС вказав на недоліки документа
Безпекова угода зі США. Ексочільник МЗС вказав на недоліки документа
Шольц дав оцінку «мирній пропозиції» Путіна
Шольц дав оцінку «мирній пропозиції» Путіна
Глобальний саміт миру. Швейцарія підготувалась до можливих провокацій (фото)
Глобальний саміт миру. Швейцарія підготувалась до можливих провокацій (фото)
Глобальний саміт миру розпочинає свою роботу. Перші фото з місця події
Глобальний саміт миру розпочинає свою роботу. Перші фото з місця події
Прем’єр Британії зробив заяву щодо відправлення військ в Україну
Прем’єр Британії зробив заяву щодо відправлення військ в Україну
Що значать останні заяви Путіна перед Самітом миру: аналіз ISW
Що значать останні заяви Путіна перед Самітом миру: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Правоохоронці затримали крота у Хмельницькій міськраді: мер міста прокоментував
17K
Підозрюваний у вбивстві української дівчинки в Німеччині затриманий у Чехії
16K
Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ
13K
Ситуація у Вовчанську: російські окупанти потрапили в оточення
5992
Нардепка Яна Зінкевич вийшла заміж і опублікувала перше фото з весілля
4606
В Україні втретє лунав сигнал тривоги

Новини

Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
Вчора, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua