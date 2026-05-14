ЄС завершує підготовку пакета допомоги Україні на 6 млрд євро

Фон дер Ляєн: «У той час як Росія відкрито висміює дипломатичні зусилля, ми продовжуємо посилювати Україну»

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила масовану атаку Росії на Україну. Вона повідомила, що завершується формування пакета підтримки на придбання безпілотників, пише «Главком».

«Минулої ночі Росія здійснила одну з найдовших і найнещадніших атак безпілотників на Україну. Ще одна ніч смерті та руйнувань. І невибіркове націлювання на цивільних осіб. У той час як Росія відкрито висміює дипломатичні зусилля, ми продовжуємо посилювати Україну. Ми завершуємо підготовку пакета допомоги у розмірі 6 млрд євро на придбання безпілотників», – написала Урсула фон дер Ляєн.

За словами фон дер Ляєн, Європа «продовжує тиснути на військову економіку Росії, вводячи дедалі жорсткіші санкції».

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.

Як відомо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціює задання Ради безпеки ООН після масованого російського обстрілу. «Світ мусить побачити, що відповідь Росії на всі наші конструктивні мирні пропозиції – це ще більше терору та насильства, і діяти відповідно», – сказав він.

До слова, п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто.