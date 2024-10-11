Шольц анонсував новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд євро

Німеччина планує передати Україні системи ППО, гаубиці, самохідні артилерійські установки, бронемашини, бойові дрони тощо

Німеччина спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. Його планують надати Україні до кінця 2024 року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц перед переговорами з президентом Володимиром Зеленським у Берліні.

Також на спільній пресконференції Шольц зазначив, що Німеччина поставила Україні новий пакет військової допомоги на 600 млн євро. Він, зокрема, включає п'яту систему IRIS-T SLM, танки, гаубиці тощо.

«До кінця року за підтримки наших партнерів – Бельгії Данії Норвегії – ми поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро. Він включає також ППО – Iris-T, Skynex, «Гепарди», гаубиці, самохідні артилерійські установки, бронемашини, бойові дрони, радіолокаційні станції, боєприпаси», – повідомив Шольц.

Канцлер додав, що Німеччина закладає у бюджет на наступний рік 4 млрд євро на пряму двосторонню допомогу.

Крім того, Шольц нагадав, що країни G7 і Євросоюз готують багаторічний кредит для України на $50 млрд, який будуть гасити з доходів від заморожених російських активів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Берліна у п’ятницю, 11 жовтня, який вочевидь планували під засідання формату «Рамштайн» на рівні лідерів. Під час візиту Зеленський розкриє канцлеру Олафу Шольцу деталі плану перемоги. Також за інформацією видання плануються конфіденційні перемовини з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

До слова, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час розмови американський лідер заявив про намір продовжувати допомагати Україні.

Раніше Німеччина передала Україні нові системи протиповітряної оборони Iris-T. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (SLM), а також малої дальності (SLS).