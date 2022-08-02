Зеленський подякував Байдену за підтримку України та новий пакет допомоги

Президент заявив, що США стоїть на захисті цінностей свободи України

Гарант зауважив, що новий пакет оборонної допомоги від США наближає нас до перемоги

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за міцну підтримку України та розуміння загрози, яку несе цивілізованому світові Росія. Відповідний допис глава держави опублікував у Twitter.

«Дякую президентові США за лідерство й міцну підтримку України та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США», – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що новий пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів наближає нас до перемоги.

Дякую @POTUS за лідерство й міцну підтримку 🇺🇦 та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку 🇷🇺. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для 🇺🇦 та 🇺🇸. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2022

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена сьогодні, 1 серпня 2022 року, схвалила новий пакет військової допомоги для України на 550 млн доларів.

Новий пакет передбачає передачу Україні більшої кількості боєприпасів для високомобільних сучасних ракетних систем, відомих як Himars, а також боєприпаси для артилерійських систем калібру 155 мм.

Додамо, в Україну прибули РСЗВ Mars II із Німеччини. Загалом Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли напередодні.

Разом з тим 1 серпня, на рахунок Нацбанку надійшла перша половина мільярдного траншу допомоги від Європейського союзу.