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Зеленський пояснив, чому приїхав в Осло (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому приїхав в Осло (відео)
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Особисто подякую Норвегії за всю дуже вчасну та принципову підтримку, яку вона надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення»

Президент України Володимир Зеленський прибув в Осло для участі у другому саміті «Україна – Північна Європа», плануються двосторонні переговори з його учасниками. Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Прибув до Осло для участі в другому Саміті Україна–Північна Європа. Разом із лідерами Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії та Швеції говоритимемо про посилення оборонної, політичної та економічної співпраці, про наше спільне майбутнє в Європі», – розповів Зеленський, додавши, що головна мета – безпека та справедливий і міцний мир на континенті.

Також президент проведе двосторонні переговори з учасниками Саміту. «Зустрінуся з його Величністю Королем Гаральдом V, відвідаю Стортинг, поспілкуюся з норвезькими політиками та підприємцями. Особисто подякую Норвегії за всю дуже вчасну та принципову підтримку, яку вона надавала Україні від початку повномасштабного вторгнення», – додав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський  прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом.

Теги: Володимир Зеленський президент переговори Норвегія

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