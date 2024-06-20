Румунія обіцяє Україні Patriot: Зеленський відреагував

Глава держави наголосив важливість того, що передача додаткової ППО Patriot «зміцнює безпеку не лише в Україні, а й у всьому нашому регіоні та Європі».

Володимир Зеленський: «Цей важливий внесок зміцнить наш повітряний щит і допоможе нам краще захистити наших людей і критичну інфраструктуру від російського повітряного терору»

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Румунії за надання Україні додаткової системи ППО Patriot. Він наголосив, що це зміцнить повітряний щит України від російського повітряного терору та зміцнить регіональну безпеку.

«Я вдячний Румунії та президенту Клаусу Йоганнісу за рішення надати Україні додаткову систему ППО Patriot. Цей важливий внесок зміцнить наш повітряний щит і допоможе нам краще захистити наших людей і критичну інфраструктуру від російського повітряного терору. Я ціную сильне лідерство Румунії та принципову підтримку України», – зазначив Зеленський у X.

Президент наголосив важливість того, що цей крок «зміцнює безпеку не лише в Україні, а й у всьому нашому регіоні та Європі».

«Поклавши край російському терору зараз, Україна запобігає потенційній агресії проти Молдови, Румунії, країн Балтії та всіх наших сусідів. Для України критично важливо мати необхідні інструменти для перемоги над російським терором зараз, щоб більше нікому не довелося зіткнутися з агресивними діями Росії в більшому масштабі в майбутньому», – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, влада Румунії ухвалили рішення передати Україні систему ППО Patriot.

До слова, під час зустрічі Зеленського з міністеркою закордонних справ Німеччин и Анналеною Бербок сторони обговорили спільну ініціативу міністрів закордонних справ та оборони Німеччини з пошуку додаткових систем Patriot та інших систем ППО для нашої країни. Також ішлося про те, що українське небо вже невдовзі можуть захищати додаткові зенітно-ракетні комплекси з ФРН.