Зеленський призначив начальника Одеської міської військової адміністрації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський призначив начальника Одеської міської військової адміністрації
Лисак очолить Одеську МВА
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Сергій Лисак прокоментував своє призначення

Президент України Володимир Зеленський постановив утворити Одеську міську військову адміністрацію та призначив її очільником Сергія Лисака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження та указ глави держави.

«Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області», – йдеться в розпорядженні.

Водночас Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Владислава Гайваненка.

Сергій Лисак прокоментував своє призначення: «Сьогодні закінчую свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА. Позаду – чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них – допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду – не менш відповідальні задачі. Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Очільникам районів та громад за злагоджену роботу. Всім, хто був поряд, за підтримку. А ще спасибі області та її неймовірним людям. Честю було працювати тут!».

Нагадаємо,14 жовтня президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про створення в Одесі міської військової адміністрації. Відповідна петиція з'явилася 24 вересня 2025 року. 

Володимир Зеленський Одеса

