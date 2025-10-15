Зеленський призначив начальника Одеської міської військової адміністрації
Сергій Лисак прокоментував своє призначення
Президент України Володимир Зеленський постановив утворити Одеську міську військову адміністрацію та призначив її очільником Сергія Лисака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження та указ глави держави.
«Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області», – йдеться в розпорядженні.
Водночас Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Владислава Гайваненка.
Сергій Лисак прокоментував своє призначення: «Сьогодні закінчую свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА. Позаду – чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них – допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду – не менш відповідальні задачі. Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Очільникам районів та громад за злагоджену роботу. Всім, хто був поряд, за підтримку. А ще спасибі області та її неймовірним людям. Честю було працювати тут!».
Нагадаємо,14 жовтня президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про створення в Одесі міської військової адміністрації. Відповідна петиція з'явилася 24 вересня 2025 року.
