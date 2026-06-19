Трамп зробив несподіване зізнання про Україну

У новій книзі журналістів The New York Times оприлюднили слова президента США про Україну та його конфлікт із Володимиром Зеленським

Президент США Дональд Трамп під час однієї із закритих нарад у Білому домі зробив неоднозначну заяву про Україну. Висловлювання американського лідера оприлюднили журналісти The New York Times Меггі Габерман та Джонатан Свон у своїй новій книзі «Regime Change». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

За словами авторів книги, під час зустрічі високого рівня в Овальному кабінеті Трамп заявив: «Я не великий фанат України. За винятком їхніх жінок. Вони постійно перемагають на конкурсі «Міс Всесвіт».

Журналісти зазначають, що ця репліка пролунала під час закритої наради, однак не уточнюють, коли саме відбулася зустріч та хто був присутній у залі.

Книга «Regime Change» присвячена першим 14 місяцям другого президентського терміну Дональда Трампа. Автори стверджують, що за цей час родина президента збільшила свої статки більш ніж на $1 млрд, а сам глава держави дедалі частіше сприймає політику через призму телевізійного шоу.

Серед іншого журналісти навели слова Трампа про його публічну суперечку з президентом України Володимиром Зеленським у лютому 2025 року.

За даними авторів книги, американський президент назвав той конфлікт «відмінним телебаченням» та заявив, що він виявився цікавішим за шоу «Кандидат», яке Трамп багато років вів на американському телебаченні.

У книзі також наведено інші висловлювання президента США щодо внутрішньої та зовнішньої політики. Зокрема, автори стверджують, що Трамп неодноразово наголошував на власній популярності та скаржився на критичне висвітлення своєї діяльності в американських медіа.

Окремий розділ присвячений роботі його найближчого оточення. За словами журналістів, помічниця президента Наталі Гарп регулярно добирала для нього позитивні публікації та схвальні коментарі із соціальних мереж.

Меггі Габерман та Джонатан Свон уже багато років висвітлюють політичну діяльність Трампа та вважаються одними з найвідоміших американських журналістів, які спеціалізуються на тематиці Білого дому.

Нагадаємо, раніше між Дональдом Трампом та прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні спалахнув публічний конфлікт. Президент США заявив, що вона нібито просила його про спільне фото під час саміту G7, однак глава італійського уряду назвала ці слова вигадкою та звинуватила Трампа в неповазі до союзників.