Зеленський призначив посла України в Ісландії

Гавриш став послом України в Норвегії 7 квітня 2025 року

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №556/2025.

«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії за сумісництвом», – йдеться в указі.

Гавриш понад 20 років працював у сфері енергетики, інвестицій та будівництва. Після 2022 року обіймав посаду радника державного секретаря Міністерства оборони України, очолював наглядову раду АТ «Запоріжтрансформатор», тимчасово виконував обов’язки голови правління ТОВ «Газорозподільні мережі України» групи «Нафтогаз».

Зауважимо, президент 9 липня 2022 року звільнив В’ячеслава Яцюка з посади посла України в Норвегії та 7 квітня 2025 року призначив на цю посаду Гавриша. Того ж дня він звільнив Ольгу Діброву з посади посла України у Фінлянії та з посади посла України в Ісландії за сумісництвом.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях.

Як повідомлялося, 28 липня, президент Володимир Зеленський офіційно призначив Світлану Заліщук Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Швеція. Вона почала свою політичну кар'єру у 2014 році у парламенті від партії «Блоку Петра Порошенка».