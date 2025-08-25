Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський призначив посла України в Ісландії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський призначив посла України в Ісландії
Гавриша призначено послом в Ісландії
фото: вікіпедія

Гавриш став послом України в Норвегії 7 квітня 2025 року

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №556/2025.

«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії за сумісництвом», – йдеться в указі.

Гавриш понад 20 років працював у сфері енергетики, інвестицій та будівництва. Після 2022 року обіймав посаду радника державного секретаря Міністерства оборони України, очолював наглядову раду АТ «Запоріжтрансформатор», тимчасово виконував обов’язки голови правління ТОВ «Газорозподільні мережі України» групи «Нафтогаз».

Зауважимо, президент 9 липня 2022 року звільнив В’ячеслава Яцюка з посади посла України в Норвегії та 7 квітня 2025 року призначив на цю посаду Гавриша. Того ж дня він звільнив Ольгу Діброву з посади посла України у Фінлянії та з посади посла України в Ісландії за сумісництвом.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях.

Як повідомлялося, 28 липня, президент Володимир Зеленський офіційно призначив Світлану Заліщук Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Швеція. Вона почала свою політичну кар'єру у 2014 році у парламенті від партії «Блоку Петра Порошенка».

Читайте також:

Теги: Ісландія посол посольство Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися
Зеленський анонсував виділення коштів для університетів у прифронтових регіонах
26 липня, 21:44
Закон передбачає, що офіцерську підготовку проходитимуть усі студенти, які придатні до військової служби за станом здоров’я
Зеленський підписав закон про обов’язкову військову підготовку студентів-медиків
29 липня, 11:35
Президент Італії Серджіо Маттарелла потрапив у список, бо порівняв РФ з нацистською Німеччиною
Італія викликала російського посла через «список русофобії»
30 липня, 14:49
Трамп на брифінгу в Овальному кабінеті
Трамп відповів, чи діє ще дедлайн для Путіна
7 серпня, 23:53
Анатолій Кривоножко
Зеленський призначив командувача Повітряних сил ЗСУ
3 серпня, 15:43
Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій збройною силою більше неможливе
Зеленський визнав, що звільнення окупованих територій військовим шляхом неможливе – Telegraph
8 серпня, 12:43
Трамп: Як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу
Домовленість щодо України тепер залежить від Зеленського – Трамп
16 серпня, 04:33
Трамп зазначив, що повернеться до питання санкцій проти Росії лише у випадку, якщо тристоронні переговори не принесуть прогресу
WSJ: Гарантії безпеки від Трампа можуть відкрити шлях для компромісу між Зеленським і Путіним
17 серпня, 02:27
Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України
Зеленський ввів санкції проти людей, які допомагають росіянам у війні. У списку – родичі Путіна
23 серпня, 18:34

Політика

Зеленський призначив посла України в Ісландії
Зеленський призначив посла України в Ісландії
Криптовалюта – нова схема: НАЗК повідомило, як посадовці приховують статки
Криптовалюта – нова схема: НАЗК повідомило, як посадовці приховують статки
Плівки Мельниченка. Ексспікер Мороз назвав політика, який врятував Кучму
Плівки Мельниченка. Ексспікер Мороз назвав політика, який врятував Кучму
Зеленський анонсував зустріч представників США й України
Зеленський анонсував зустріч представників США й України
Де живе Кучма під час війни? Cусід експрезидента розказав, що відбувається в його українському маєтку
Де живе Кучма під час війни? Cусід експрезидента розказав, що відбувається в його українському маєтку
Росія намагається зірвати підготовку України до зими – Зеленський
Росія намагається зірвати підготовку України до зими – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
20K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
6649
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність
6021
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3058
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua