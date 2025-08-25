Зеленський призначив посла України в Ісландії
Гавриш став послом України в Норвегії 7 квітня 2025 року
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №556/2025.
«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Ісландії за сумісництвом», – йдеться в указі.
Зауважимо, президент 9 липня 2022 року звільнив В’ячеслава Яцюка з посади посла України в Норвегії та 7 квітня 2025 року призначив на цю посаду Гавриша. Того ж дня він звільнив Ольгу Діброву з посади посла України у Фінлянії та з посади посла України в Ісландії за сумісництвом.
Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях.
Як повідомлялося, 28 липня, президент Володимир Зеленський офіційно призначив Світлану Заліщук Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Швеція. Вона почала свою політичну кар'єру у 2014 році у парламенті від партії «Блоку Петра Порошенка».
