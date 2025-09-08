Президент призначив Умєрову нового заступника

Алоян став заступником секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Давида Алояна заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №673/2025.

«Призначити Алояна Давида Манвеловича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.

За даними НАЗК, Алоян обіймав посаду начальника відділу європейської та євроатлантичної інтеграції Управління європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництва Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, яке наразі приєднано до Міноборони.

Що відомо про Алояна?

Давид Алоян здобув вищу освіту у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», отримавши ступінь магістра.

Ще під час навчання він розпочав підприємницьку діяльність, а згодом працював у київському представництві американської логістичної компанії «Еверест ТС».

У 2021 році Алоян приєднався до команди Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, де поступово пройшов шлях від провідного спеціаліста відділу інвестиційної політики до виконувача обов’язків начальника управління з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Раніше президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки та оборони після того, як відбулося перезавантаження Кабінету Міністрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента України. Відповідно до указу президента за №501/2025, головою Ради нацбезпеки є сам Зеленський, секретарем – колишній міністр оборони Рустем Умєров.