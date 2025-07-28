Головна Країна Політика
search button user button menu button

Колишню соратницю Порошенка призначено послом у Швеції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Колишню соратницю Порошенка призначено послом у Швеції
Світлана Заліщук стала послом
фото: Світлана Заліщук/Facebook

Свою політичну кар'єру Світлана Заліщук почала у 2014 році у парламенті від партії «Блоку Петра Порошенка»

Сьогодні, 28 липня, президент Володимир Зеленський офіційно призначив Світлану Заліщук Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Швеція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №556/2025.

«Призначити Заліщук Світлану Петрівну Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Швеція», – йдеться в указі.

Зауважимо, що свою політичну кар'єру Світлана Заліщук почала у 2014 році у парламенті від партії «Блоку Петра Порошенка» (так називалася «Європейська солідарність» з 27 серпня 2014 до 24 травня 2019, – «Главком») по партійному списку (№ 18). З 2015 до 2017 року вона була членкинею ПАРЄ та заступницею члена Української частини Парламентського комітету асоціації.

У 2019 році Заліщук невдало балотувалась до Верховної Ради 9 скликання по 199 округу (Черкаська область) як безпартійна самовисуванка. У 2020 році стала позаштатною радницею Офісу тодішньої віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Згодом у 2021 році Світлана Заліщук стала радницею тодішнього голови правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях.

Читайте також:

Теги: Швеція Володимир Зеленський посол Світлана Заліщук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Різні виклики. Ми все це обговорили», – зазначив президент
«НАБУ та САП працюватимуть»: Зеленський прокоментував ситуацію навколо закону
23 липня, 01:26
Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони
Шмигаль на посаді міністра оборони вперше доповів Зеленському
18 липня, 16:12
Зеленський: Це просто жахливий, тупий російський терор
Удар по Добропіллю: Зеленський обіцяє відповісти Росії
16 липня, 20:32
Зеленський та Свириденко обговорили заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України
Свириденко повідомила, які три ключові задачі Зеленський ставить оновленому уряду
14 липня, 18:15
Рахманін визнав, що серед кандидатур на посаді очільника Міноборони дійсно фігурувало прізвище голови СБУ Малюка
Відставка Умєрова: нардеп розкрив, хто може стати новим очільником Міноборони
13 липня, 18:35
Наразі Оксана Маркарова є послом України у США
FT повідомила, коли Маркарову можуть звільнити з посади посла
8 липня, 01:47
Закон регулює виплату компенсації як за основну, так і додаткові відпустки
Компенсації військовим за невикористані відпустки: Зеленський підписав закон
1 липня, 11:22
Максим Устименко збив сім повітряних цілей, але літак отримав ушкодження
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку
29 червня, 19:16
Куплена у Швеції українська халва
У Швеції продають українську халву в пакуванні російською мовою: що каже виробник
28 червня, 21:58

Політика

«Це буде сильний жест». Зеленський зробив пропозицію президенту Естонії
«Це буде сильний жест». Зеленський зробив пропозицію президенту Естонії
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення діяльності СБУ
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення діяльності СБУ
Колишню соратницю Порошенка призначено послом у Швеції
Колишню соратницю Порошенка призначено послом у Швеції
Новий дедлайн Трампа для Путіна: Офіс президента відреагував
Новий дедлайн Трампа для Путіна: Офіс президента відреагував
Очільниця АРМА презентувала книжку про корупціонерів та збурила соцмережі
Очільниця АРМА презентувала книжку про корупціонерів та збурила соцмережі
Шмигаль анонсував нові важливі проєкти оборонної співпраці України та США
Шмигаль анонсував нові важливі проєкти оборонної співпраці України та США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
268K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2025
8966
«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
6127
Синдром Аспергера. Безугла відповіла, чи з таким діагнозом має доступ до держтаємниці
4431
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3288
Амбасадорка руху, який викрадає українських дітей, виграла чемпіонат світу з фехтування

Новини

28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 липня, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua