Колишню соратницю Порошенка призначено послом у Швеції

Свою політичну кар'єру Світлана Заліщук почала у 2014 році у парламенті від партії «Блоку Петра Порошенка»

Сьогодні, 28 липня, президент Володимир Зеленський офіційно призначив Світлану Заліщук Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Швеція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №556/2025.

«Призначити Заліщук Світлану Петрівну Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Швеція», – йдеться в указі.

Зауважимо, що свою політичну кар'єру Світлана Заліщук почала у 2014 році у парламенті від партії «Блоку Петра Порошенка» (так називалася «Європейська солідарність» з 27 серпня 2014 до 24 травня 2019, – «Главком») по партійному списку (№ 18). З 2015 до 2017 року вона була членкинею ПАРЄ та заступницею члена Української частини Парламентського комітету асоціації.

У 2019 році Заліщук невдало балотувалась до Верховної Ради 9 скликання по 199 округу (Черкаська область) як безпартійна самовисуванка. У 2020 році стала позаштатною радницею Офісу тодішньої віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Згодом у 2021 році Світлана Заліщук стала радницею тодішнього голови правління «Нафтогазу» Юрія Вітренка.

Нагадаємо, 21 липня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення нових послів України в різних країнах світу, а також постійних представників при міжнародних організаціях.