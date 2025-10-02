Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів зустріч із Санду після виборів у Молдові

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів зустріч із Санду після виборів у Молдові
Президент привітав Молдову з успішним завершенням двостороннього скринінгу законодавства
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Політики обговорили спільний рух України та Молдови до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч очільницею Молдови Маєю Санду. Головною темою став спільний шлях до Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Зеленського.

Володимир Зеленський і Мая Санду детально обговорили спільний рух України та Молдови до Євросоюзу. Президент привітав Молдову з успішним завершенням двостороннього скринінгу й подякував за підтримку України на шляху до членства у Європейському Союзі. Політики також обговорили торговельно-економічні відносини між країнами.

«Важливо знайти способи, щоб забезпечити одночасне відкриття першого кластера для наших країн. Ми разом рухаємося до спільної мети, підтримуючи одне одного як справжні сусіди та партнери. І це важливо», – каже він.

Нагадаємо, 28 вересня 2025 року громадяни Молдови обирали не лише новий парламент, але й подальший зовнішній курс своєї країни. Інтрига цих виборів була закручена довкола того, чи зможе прозахідно орієнтована президентка Молдови Мая Санду сформувати свою коаліцію. Якби її партія «Дія і солідарність» втратила більшість у парламенті, це могло б змінити курс країни. Адже досі саме контроль над парламентом дозволяв Санду продовжувати рух на зближення з Євросоюзом. А якби кермо у законодавчому органі опинилося у руках відверто проросійського «Патріотичного виборчого блоку» (ВЕР) на чолі з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном, шампанське відкривали б у Москві.

За результатами голосування, перше місце посіла «Дія і солідарність» з результатом 50,2% голосів. На другому місці проросійський Патріотичний блок, за який проголосували 24,17% виборців. Блок «Альтернатива» отримав 7,96% голосів. Крім нього, до парламенту можуть пройти «Наша партія» з результатом 6,2% і партія «Демократія вдома» – набрала 5,62%.

Після виборів президент України Володимир Зеленський одразу ж провів телефонну розмову з президенткою Молдови. Він привітав її з перемогою проєвропейських сил на нещодавніх парламентських виборах. Зеленський наголосив, що результати голосування продемонстрували стійкість Молдови перед агресивним впливом Росії.

Читайте також:

Теги: Молдова Володимир Зеленський Мая Санду

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільники глав держав та урядів говорили про гарантії безпеки для України
Зеленський взяв участь у засіданні Нордично-Балтійської вісімки: деталі
3 вересня, 17:37
7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки
Зеленський привітав військових розвідників
7 вересня, 12:47
Президентка Молдови: «Наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою»
Вторгнення на Одещину? Санду звернулась до нації з попередженням
23 вересня, 06:35
Зеленський: Дякую Королю Швеції Карлу XVI Густаву за зустріч
Зеленський зустрівся з Королем Швеції: про що говорили
25 вересня, 04:10
Іран не підтвердив, що головною провиною Бабека Шахбазі був саме лист Зеленському
В Ірані страчено чоловіка, який написав листа президенту Зеленському
17 вересня, 13:43
Глава держави доручив готувати продовження санкцій та прискорити їх синхронізацію з партнерами
Зеленський провів нараду щодо санкційної політики
30 вересня, 19:05
Українські діти на зустрічі з президентом Зеленським в україно-угорській школі у Будапешті
«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)
27 вересня, 18:14
Зеленський наступного тижня зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку
Зеленський анонсував напружений тиждень дипломатії для України
21 вересня, 21:51
Сійярто звернувся до Зеленського
Сійярто висунув претензії до Зеленського
26 вересня, 19:59

Політика

Лідери України та Азербайджану обговорили оборонну співпрацю
Лідери України та Азербайджану обговорили оборонну співпрацю
Україна може отримати нову зброю для ударів по РФ після зустрічі з Трампом – Зеленський
Україна може отримати нову зброю для ударів по РФ після зустрічі з Трампом – Зеленський
Зеленський провів зустріч із Санду після виборів у Молдові
Зеленський провів зустріч із Санду після виборів у Молдові
Нардеп Тищенко використав улюблений прийом Черновецького
Нардеп Тищенко використав улюблений прийом Черновецького
ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує агресію РФ та її загрози міжнародній безпеці
ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує агресію РФ та її загрози міжнародній безпеці
Зеленський виступив на саміті в Данії (відео)
Зеленський виступив на саміті в Данії (відео)

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua