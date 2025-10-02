Зеленський провів зустріч із Санду після виборів у Молдові
Політики обговорили спільний рух України та Молдови до Євросоюзу
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч очільницею Молдови Маєю Санду. Головною темою став спільний шлях до Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Зеленського.
Володимир Зеленський і Мая Санду детально обговорили спільний рух України та Молдови до Євросоюзу. Президент привітав Молдову з успішним завершенням двостороннього скринінгу й подякував за підтримку України на шляху до членства у Європейському Союзі. Політики також обговорили торговельно-економічні відносини між країнами.
«Важливо знайти способи, щоб забезпечити одночасне відкриття першого кластера для наших країн. Ми разом рухаємося до спільної мети, підтримуючи одне одного як справжні сусіди та партнери. І це важливо», – каже він.
Нагадаємо, 28 вересня 2025 року громадяни Молдови обирали не лише новий парламент, але й подальший зовнішній курс своєї країни. Інтрига цих виборів була закручена довкола того, чи зможе прозахідно орієнтована президентка Молдови Мая Санду сформувати свою коаліцію. Якби її партія «Дія і солідарність» втратила більшість у парламенті, це могло б змінити курс країни. Адже досі саме контроль над парламентом дозволяв Санду продовжувати рух на зближення з Євросоюзом. А якби кермо у законодавчому органі опинилося у руках відверто проросійського «Патріотичного виборчого блоку» (ВЕР) на чолі з колишнім президентом Молдови Ігорем Додоном, шампанське відкривали б у Москві.
За результатами голосування, перше місце посіла «Дія і солідарність» з результатом 50,2% голосів. На другому місці проросійський Патріотичний блок, за який проголосували 24,17% виборців. Блок «Альтернатива» отримав 7,96% голосів. Крім нього, до парламенту можуть пройти «Наша партія» з результатом 6,2% і партія «Демократія вдома» – набрала 5,62%.
Після виборів президент України Володимир Зеленський одразу ж провів телефонну розмову з президенткою Молдови. Він привітав її з перемогою проєвропейських сил на нещодавніх парламентських виборах. Зеленський наголосив, що результати голосування продемонстрували стійкість Молдови перед агресивним впливом Росії.
