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Мерія чеського міста годину дискутувала щодо українського прапора: деталі інциденту

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Мерія чеського міста годину дискутувала щодо українського прапора: деталі інциденту
Переважна більшість міських депутатів натомість висловилася за збереження українського прапора
фото: shutterstock.com

Представнику ультраправої партії SPD не сподобалося, що прапор України висить на ратуші вже більше двох років

Рада міста Їглава на південному сході Чехії після обговорення у вівторок вирішило не прибирати з ратуші прапор України, який там встановили на знак її підтримки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ČTK.

Пропозицію прибрати прапор України подав представник ультраправої партії SPD Ріхард Шляйс. За його словами, прапор висить на ратуші вже більше двох років, і «за цей час багато чого змінилося».

Депутат сказав, що суспільство ї«розділилося на два непримиренні табори», а зняття прапора України дозволить цим таборам «стати ближче один до одного».

Позицію Шляйса підтримала Хана Шима, яка представляє партію премʼєр-міністра Чехїі Петра Фіали ODS, але висунула окрему пропозицію про зняття стягу.

За її словами, український прапор «дратує» громаду, а прапорів інших країн, де відбуваються конфлікти, на ратуші в Їглаві немає.

Переважна більшість міських депутатів натомість висловилася за збереження українського прапора. Дехто нагадав, що українське місто Ужгород є містом-партнером Їглави.

Після годинного обговорення міська рада відхилила обидві пропозиції: одну – 24 голосами, а іншу – 25 голосами. За зняття українського прапора в обох випадках проголосували п'ять депутатів.

До слова, у цьому ж чеському місті Їглава раніше хотіли залучити українців як помічників поліціянтів із запобігання злочинності. Вони, мовляв, мають допомогти встановити більшу довіру української діаспори до правоохоронців. Про це пише Radio Prague International з посиланням на міського голову Їглави Петра Ришку.

За його словами, в поліції вже є чотири помічники для роботи з ромською громадою, а ще двох хочуть залучити серед українців. Для цього містоподасть заявку на виділення відповідних коштів.

Зазначимо, за даними Євросоюзу, лише як біженці на території Чехії перебувають 357 тис. українців. У червні Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців. Його надаватимуть до 4 березня 2026 року.

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Теги: прапор Чехія

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