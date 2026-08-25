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Зеленський розповів, чим парад дронів у Києві приголомшив іноземних партнерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський розповів, чим парад дронів у Києві приголомшив іноземних партнерів
У Києві на День Незалежності відбувся парад дронів
фото: скриншот з відео

Український лідер зауважив, що іноземні гості залишили столицю під сильним враженням

Президент України Володимир Зеленський розповів, що лідери європейських країн були вражені першим у світі парадом дронів, який провели в Києві під час святкування Дня Незалежності. Про це він сказав на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, передає «Главком».

За словами глави держави, на заході продемонстрували лише близько 15% можливостей України. Він додав, що спочатку деякі партнери навіть подумали, що відео було створене за допомогою штучного інтелекту.

«Партнери думали, що це АІ. Але це не АІ», – зауважив президент.

Як повідомив український лідер, іноземні гості залишили столицю під сильним враженням. Президент додав, що під час перебування партнерів у Києві їхню безпеку забезпечували літаки, однак про це не повідомляли, щоб не привертати уваги.

Нагадаємо, у День Незалежності України президент Володимир Зеленський показав сучасне українське озброєння та військову техніку. Повноцінний військовий парад цього року не проводили, однак українську військову міць продемонстрували просто у центрі Києва та на Дніпрі.

Хрещатиком проїхали наземні роботизовані комплекси (НРК), у небо підняли українські літаки та безпілотники, а Дніпром пройшли українські морські дрони. «Звісно, зараз не час хизуватися, але нам є що показати», – наголосив Зеленський.

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Теги: дрон День Незалежності Володимир Зеленський

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