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Зеленський розповів, чому відмовився від запрошення на інавгурацію Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів, чому відмовився від запрошення на інавгурацію Трампа
Очільник України розповів, що Трамп запрошував його на свою інавгурацію
скріншот з відео

Президент вважає, що Трампу в день його інавгурації було не до України

Президент України Володимир Зеленський відмовився від запрошення на інавгурацію Дональда Трампа. Про це глава нашої держави заявив в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.

За словами президента, Трамп запрошував його на свою інавгурацію, однак він відмовився.

Глава нашої держави наголосив, що у Трампа тоді не було часу на особисту зустріч із президентом України та розмову про те, як зупинити війну в Україні.

«Це, напевне, один з відповідальних днів у його житті, в житті американського народу, тому це просто невідповідний час для візиту», – вважає президент.

Як повідомлялося, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній.

Нагадаємо, трансляцію церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа переглядали понад 24 млн телеглядачів. Для Трампа це вже друга інавгурація: у 2017-2021 роках він був 45 президентом США. Чотири роки тому за інавгурацією попередника Трампа Джо Байдена, за даними Nielsen, стежили 33,8 млн телеглядачів. У 2017 році за вступом на посаду Трампа спостерігало приблизно 31 млн осіб.

До слова, після церемонії інавгурації новообраного президента Дональда Трампа відбувся бал інавгурації. Це вже 60-й бал в історії США. Президент Трамп прийшов на бал разом із першою леді Меланією Трамп.

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США. Очільник України зауважив, що 20 січня – «це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів».

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Теги: Дональд Трамп вибори у США Володимир Зеленський президент інавгурація

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