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Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова написала листа Зеленському

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова написала листа Зеленському
Раніше Міноборони повідомило, що Марина Безрукова припиняє виконання обов’язків голови АОЗ
фото з відкритих джерел

Посадовиця заявила, що через зміну керівника робота Агенції оборонних закупівель була заблокована на цілий тиждень

Глава Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися у ситуацію щодо агенції. Відкритий лист до Зеленського посадовиця опублікувала у Facebook.

Безрукова заявила, що її не тільки хочуть звільнити, але й «зруйнувати інституцію із порушенням всіх можливих законів та міжнародних зобов’язань України».

За словами посадовиці, через зміну керівника робота агенції була фактично заблокована на цілий тиждень. Глава АОЗ вважає, що така ситуація загрожує критично важливим постачанням для ЗСУ, підриває довіру міжнародних партнерів та шкодить безпеці країни.

«Забезпечення потреб ЗСУ потребує іншого темпу роботи. Неможливо ефективно керувати агенцією, працюючи кілька годин на день за сумісництвом», – зазначила вона.

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова написала листа Зеленському фото 1
Відкритий лист Марини Безрукової до президента України
Відкритий лист Марини Безрукової до президента України
скріншот

Безрукова просить Зеленського «зупинити руйнування Агенції оборонних закупівель», забезпечивши її повноцінну і стабільну роботу, а також гарантувати розв’язання конфлікту виключно у правовий спосіб.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. За його словами, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Як повідомляв «Главком», у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб знову змінилися дані про директора Агенції оборонних закупівель. Так, замість гендиректора Державного оператора тилу Арсена Жумаділова, який нещодавно почав виконувати обов'язки керівника АОЗ, очільником знову вказано Марину Безрукову.

Керівницею Агенції оборонних закупівель знову вказано Марину Безрукову
Керівницею Агенції оборонних закупівель знову вказано Марину Безрукову
фото: glavcom.ua

Після цього Міністерство оборони надіслало скаргу до Міністерства юстиції у якій просить оскаржити внесення даних про керівника Агенції оборонних закупівель у державному реєстрі. Своєю чергою Міністерство юстиції України ухвалило рішення скасувати реєстраційну дію щодо зміни керівника Агенції оборонних закупівель.

Згідно з рішенням Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Арсен Жумаділов, який є керівником Державного оператора тилу, знову набув статусу очільника Агенції оборонних закупівель. Своєю чергою Марина Безрукова залишається відстороненою від виконання посадових обов'язків на час службового розслідування.

Жумаділов знову став керівником АОЗ
Жумаділов знову став керівником АОЗ
фото: glavcom.ua

Таким чином Мін'юст скасував реєстраційну дію від 29.01.2025, яка змінювала керівника підприємства. Крім того, відомство тимчасово заблоковувало доступ до Єдиного державного реєстру приватному нотаріусу, який причетний до внесення помилкових даних в Єдиний державний реєстр.

«Главком» писав, що черговий скандал базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

До слова, Міноборони повідомило, що Марина Безрукова припиняє виконання обов’язків голови Агенції оборонних закупівель. Контракт посадовиці не буде продовжено відповідно до ухваленого рішення.

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Теги: Марина Безрукова Володимир Зеленський Арсен Жумаділов Міноборони президент

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