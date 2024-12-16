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Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського на своїй інавгурації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп заявив, що хотів би бачити Зеленського на своїй інавгурації
Трамп зазначив, що хотів би, аби Зеленський був присутній під час церемонії
фото з відкритих джерел

Обраний президент США поки не запросив українського президента на інавгурацію 20 січня

Обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не запрошував президента України Володимира Зеленського на свою інавгурацію, однак хотів би, щоб він був на ній присутній. Про це американський політик заявив під час пресконференції.

Журналісти поцікавилися в Трампа, чи запросив той на свою інавгурацію українського президента. На що Трамп відповів:

«Ні, але якщо він хоче приїхати, я б хотів, щоб він був. Я маю на увазі, що я не запросив його зараз».

Нагадаємо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього. Також Трамп заявив, вже досяг «невеликого прогресу» для припинення російсько-української війни.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Натомість російського диктатора Володимира Путіна не запросили на інавгурацію Трампа.

Згодом стало відомо, що голова КНР Сі Цзіньпін не приїде до Вашингтона на президентську інавгурацію Дональда Трампа. Запрошення застало Пекін, який звик до суворого протоколу, зненацька, китайські чиновники здивовані намірами Трампа.

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Теги: Дональд Трамп вибори у США Володимир Зеленський президент інавгурація

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