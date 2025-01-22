Стало відомо, скільки телеглядачів дивились інавгурацію Трампа

Інавгурацію Трампа дивилися 24,6 млн телеглядачів

Трансляція церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа залучила у понеділок понад 24 млн. телеглядачів. Про це повідомила аналітична компанія Nielsen.

Інавгурація президента у США – найпомітніша частина передачі влади від одного глави держави іншому у Вашингтоні. Урочиста церемонія означає закінчення терміну правління одного президента та початок правління наступного. Ключова частина церемонії – складання обраним президентом присяги. Джей Ді Венс, який обрався в парі з Трампом у віцепрезиденти, також вступив на посаду лише після того, як склав присягу.

За підрахунками Nielsen, в середньому 24,6 млн осіб спостерігали за трансляцією вступу Трампа на посаду глави держави з 10:30 за місцевим часом до 19:00. Захід у прямому ефірі показували 15 телекомпаній.

Для Трампа це вже друга інавгурація: у 2017-2021 роках він був 45 президентом США. Чотири роки тому за інавгурацією попередника Трампа Джо Байдена, за даними Nielsen, стежили 33,8 млн. телеглядачів. У 2017 році за вступом на посаду Трампа спостерігало приблизно 31 млн осіб.

До слова, після церемонії інавгурації новообраного президента Дональда Трампа відбувся бал інавгурації. Це вже 60-й бал у історії США. Президент Трамп прийшов на бал разом із першою леді Меланією Трамп.