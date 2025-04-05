Розміщення безпекового контингенту в Україні: Зеленський повідомив перші деталі

Зеленський під час зустрічі з начальниками штабів збройних сил Великої Британії і Франції

Зеленський подякував партнерам України за підтримку, окремо відзначивши лідерство Британії та Франції

Наразі вже є «перші деталі» щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів в Україні. Як повідомляє «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі начальниками штабів збройних сил Великої Британії і Франції, Тоні Радакіном й Тьєррі Бурхаром.

«Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій. Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів», – наголосив президент.

Крім того, Зеленський подякував партнерам України за підтримку, окремо відзначивши лідерство Британії та Франції.

«Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні», – підсумував президент.

Разом із тим, міністр оборони Рустем Умєров повідомив про «ґрунтовні консультації щодо гарантій безпеки для України та майбутньої архітектури миру в Європі» із представниками штабів Франції та Британії.

«Основна тема – залучення партнерів до забезпечення безпекових домовленостей України після завершення бойових дій. Ми обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб, у разі припинення бойових дій, мати змогу оперативно імплементувати та реалізувати плани Коаліції охочих», – пояснив Умєров.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.

Нагадаємо, 27 березня у Парижі відбувся саміт «коаліції охочих». До французької столиці прибув президент України Володимир Зеленський. Він вже провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Раніше британський прем’єр Стармер заявив, що план «коаліції охочих», ініційований Лондоном і Парижем, переходить в «оперативну фазу».