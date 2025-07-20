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У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у натовп біля нічного клубу: водія застрелили на місці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у натовп біля нічного клубу: водія застрелили на місці
Автомобіль Nissan Versa врізався у чергу, яка переважно складалася з жінок
фото: AP

Усіх постраждалих внаслідок події оперативно госпіталізували до місцевих лікарень і травматологічних центрів

У суботу, 19 липня, в Лос-Анджелесі автомобіль врізався в натовп людей, які чекали на вхід до нічного клубу. Внаслідок інциденту травмувалися 30 осіб, з яких щонайменше п’ятеро перебувають у критичному стані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За даними пожежної служби міста, подія сталася на бульварі Санта-Моніка. Усіх постраждалих оперативно госпіталізували до місцевих лікарень і травматологічних центрів.

Капітан Адам ВанГерпен, речник пожежної служби, повідомив, що автомобіль Nissan Versa врізався у чергу, яка переважно складалася з жінок, а також зачепив фургон із тако та стійку парковки, розміщену неподалік.

За його словами, один з потерпілих отримав вогнепальне поранення.

Очевидці розповіли, що люди, які були поруч, витягли водія з машини та побили. Під час сутички його застрелили. Як повідомили в поліції Лос-Анджелеса, особу стрільця ще не встановлено. Його описали як лисого чоловіка латиноамериканського походження, зростом близько 175 см, вагою приблизно 82 кг, у синій майці, ймовірно озброєного сріблястим револьвером. Після стрілянини він зник з місця події пішки.

«Це буде велике розслідування, яке проводить поліція Лос-Анджелеса», – зазначив ВанГерпен. Він також додав, що відвідувачі клубу першими прийшли на допомогу постраждалим до приїзду рятувальників.

«Люди просто чекали на вхід у клуб. Поруч стояв фургон із тако, дехто їв, хтось чекав на парковку. Потім машина просто врізалась у всіх», – сказав ВанГерпен.

Раніше ми писали, що у затоці Халонг у В’єтнамі під час шторму перекинулося туристичне судно з понад півсотнею людей на борту. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 34 особи, кількох пасажирів досі вважають зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

 Трагедія сталася 19 липня близько 13:30 за місцевим часом. Судно під назвою «Чудове море», на борту якого перебували 48 туристів і п’ятеро членів екіпажу, потрапило в сильний шторм у популярному серед туристів регіоні.

Теги: аварія США поліція розслідування

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