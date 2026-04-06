Нідерландське місто оголосило війну чайкам: причина

Єгор Голівець
У Нідерландах заборонили годувати чайок через їхню поведінку
Птахи звикли до їжі від людей і почали буквально виривати її з рук

У нідерландському місті Фліссінґен запровадили заборону на підгодовування чайок через погіршення їхньої поведінки. Місцева влада пояснює рішення необхідністю зменшити залежність птахів від людей і запобігти проявам агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нідерландського мовника NOS.

Місцева влада пояснює, що через постійне підгодовування мартини масово скупчуються в місті, звикають до людської їжі та починають приставати до перехожих. Крім того, птахи нерідко споживають шкідливу для них їжу, зокрема фастфуд.

У мерії зазначили, що проблема «зайшла надто далеко», а заклики до мешканців не годувати птахів не дали результату. Саме тому було вирішено запровадити формальну заборону.

Водночас на першому етапі порушників не штрафуватимуть. Рішення має радше превентивний характер і покликане змінити поведінку мешканців.

Підприємці, які працюють у сфері вуличної торгівлі, скептично оцінюють ефективність таких заходів. За їхніми словами, попри зауваження, люди продовжують кидати їжу птахам, через що ті вже звикли і навіть вихоплюють її з рук.

Фліссінґен – не єдине місто, яке стикається з цією проблемою. Подібні заходи розглядають або вже тестують у Лейдені, Гарлемі та Гаазі. Зокрема, в Гаазі раніше пропонували використовувати контрацептиви для контролю популяції мартинів, однак ця ідея викликала критику з боку зоозахисників.

До слова, раніше біологиня Зоя Швидка опинилася в оточені пінгвінів під час роботи на станції «Академіка Вернадського», які вирішили її «скуштувати». Пінгвінів зацікавила яскрава форма українки, тож вони вирішили спробувати її на смак. Біологиня поділилася кадрами кумедної зустрічі з мешканцями Антарктики.

