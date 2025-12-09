Головна Країна Політика
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico
Видання назвало українського президента «джокером у колоді»
фото: Politico

Президент України обігнав французького лідера у списку, однак поступився угорському премʼєру

Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico. У рейтингу він посів 14-те місце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опублікований рейтинг.

Зеленського видання назвало «джокером у колоді» і нагадало про лютневий конфлікт із президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. «Мало хто вірив, що відносини можна відновити, але, до честі українського лідера, це сталося», – пише Politico.

У матеріалі зазначається, що українському президенту одночасно доводиться вирішувати внутрішні кризи та шукати шлях до мирного врегулювання війни з Росією, зберігаючи свою позицію та міжнародну підтримку. За словами журналістів, Зеленському зараз потрібно укласти мирну угоду, яка «не відправить його одразу в лапи Путіна». «Український президент звик грати в обороні. Йому знадобляться всі його навички адаптації, щоб пережити наступний період», – вказано в публікації.

На першому місці рейтингу опинився президент США Дональд Трамп. За словами журналістів, цього року «ніхто не мав більшого впливу в Європі чи на неї, ніж очільник США». Також до першої п'ятірки увійшли прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, лідерка французької партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен і російський диктатор Володимир Путін.

Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico фото 1
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico фото 2
Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico фото 3
Рейтинг найвпливовіших людей в Європі
Рейтинг найвпливовіших людей в Європі
фото: Politico

До слова, минулого року найвпливовішою людиною Європи за версією Politico стала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. За словами аналітиків, її вплив обумовлений здатністю знаходити баланс між радикальними ідеями своєї партії та прагматичною співпрацею з міжнародними партнерами.

Теги: Європа Володимир Зеленський

