Зеленський увійшов до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Президент України обігнав французького лідера у списку, однак поступився угорському премʼєру

Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico. У рейтингу він посів 14-те місце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опублікований рейтинг.

Зеленського видання назвало «джокером у колоді» і нагадало про лютневий конфлікт із президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. «Мало хто вірив, що відносини можна відновити, але, до честі українського лідера, це сталося», – пише Politico.

У матеріалі зазначається, що українському президенту одночасно доводиться вирішувати внутрішні кризи та шукати шлях до мирного врегулювання війни з Росією, зберігаючи свою позицію та міжнародну підтримку. За словами журналістів, Зеленському зараз потрібно укласти мирну угоду, яка «не відправить його одразу в лапи Путіна». «Український президент звик грати в обороні. Йому знадобляться всі його навички адаптації, щоб пережити наступний період», – вказано в публікації.

На першому місці рейтингу опинився президент США Дональд Трамп. За словами журналістів, цього року «ніхто не мав більшого впливу в Європі чи на неї, ніж очільник США». Також до першої п'ятірки увійшли прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, лідерка французької партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен і російський диктатор Володимир Путін.

Рейтинг найвпливовіших людей в Європі фото: Politico

До слова, минулого року найвпливовішою людиною Європи за версією Politico стала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. За словами аналітиків, її вплив обумовлений здатністю знаходити баланс між радикальними ідеями своєї партії та прагматичною співпрацею з міжнародними партнерами.