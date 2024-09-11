Залужний прибув у Київ (фото)

За словами Блінкена, зараз для України настав критичний момент

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Британії Валерій Залужний прибув до Києва. Він зустрів закордонних гостей на пероні

Сьогодні, 11 вересня, до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Також до Києва прибув Надзвичайний і Повноважний Посол України у Британії Валерій Залужний, він зустрів закордонних гостей на пероні.

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Британії Валерій Залужний зустрічав закордонних гостей на пероні фото з відкритих джерел

За словами Блінкена, зараз для України настав критичний момент. Вашингтон та союзники хочуть особисто почути плани Києва і вирішувати як допомогти.

Також до Києва прибули представники Литви, Латвії, Чехії та Хорватії. На головному залізничному вокзалі зустріли президента Литви Гітанаса Науседу, прем'єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню, а також голову Сенату Чехії Мілоша Вистрчила. Пізніше стало відомо про прибуття прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

Пленкович вже зустрівся з президентом Зеленським, а також планує зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іншими українськими офіційними особами. Разом з ним прибули й кілька міністрів уряду.

Як повідомлялося. сьогодні 11 вересня, заплановано проведення проведення саміту «Кримської платформи»

За словами постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, на саміті «Кримської платформи» обговорять п’ять головних тем.