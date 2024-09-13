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Зеленський зустрівся з колишнім держсекретарем США Майком Помпео

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з колишнім держсекретарем США Майком Помпео
Зеленський та Помпео обговорили реалізацію формули миру та підготовку до другого Саміту миру
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Під час зустрічі з Помпео Зеленський відзначив важливість збільшення військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім державним секретарем США (2018–2021) Майком Помпео. Про це президент повідомив у Telegram.

Глава держави подякував Адміністрації президента Сполучених Штатів, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну військову та фінансову підтримку України.

Помпео, Зеленський, Єрмак та Жовква проводять перемовини
Помпео, Зеленський, Єрмак та Жовква проводять перемовини
фото: president.gov.ua/Офіс президента

«Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене», – сказав Володимир Зеленський. 

Президент відзначив важливість збільшення військової допомоги та спільного розвитку оборонних технологій, а також посилення санкційного тиску на Росію та її союзників – Іран і Північну Корею.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили реалізацію формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», після зустрічі із Зеленським, Помпео взяв участь у панельній дискусії на тему «Роль України у створенні безпечного світу».

Помпео (перший ліворуч) взяв участь у панельній дискусії на тему «Роль України у створенні безпечного світу»
Помпео (перший ліворуч) взяв участь у панельній дискусії на тему «Роль України у створенні безпечного світу»
фото: glavcom.ua
Ялтинська європейська стратегія – міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків та підприємців, що у 2004-2013 проводились у Ялті, а з 2014 – у Києві. Її мета – сприяння розвитку України та підтримку її євроінтеграційних прагнень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який приїхав до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером США Джо Байденом цього місяця, щоб представити свій «план перемоги» та покласти край війні з Росією.

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Теги: Володимир Зеленський президент США Майк Помпео YES

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