Зеленський зустрівся з колишнім держсекретарем США Майком Помпео

Зеленський та Помпео обговорили реалізацію формули миру та підготовку до другого Саміту миру

Під час зустрічі з Помпео Зеленський відзначив важливість збільшення військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім державним секретарем США (2018–2021) Майком Помпео. Про це президент повідомив у Telegram.

Глава держави подякував Адміністрації президента Сполучених Штатів, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну військову та фінансову підтримку України.

Помпео, Зеленський, Єрмак та Жовква проводять перемовини фото: president.gov.ua/Офіс президента

«Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене», – сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість збільшення військової допомоги та спільного розвитку оборонних технологій, а також посилення санкційного тиску на Росію та її союзників – Іран і Північну Корею.

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім державним секретарем США Майком Помпео pic.twitter.com/xrwigVFIs0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 13, 2024

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили реалізацію формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», після зустрічі із Зеленським, Помпео взяв участь у панельній дискусії на тему «Роль України у створенні безпечного світу».

Помпео (перший ліворуч) взяв участь у панельній дискусії на тему «Роль України у створенні безпечного світу» фото: glavcom.ua

Ялтинська європейська стратегія – міжнародна щорічна конференція українських і закордонних політиків та підприємців, що у 2004-2013 проводились у Ялті, а з 2014 – у Києві. Її мета – сприяння розвитку України та підтримку її євроінтеграційних прагнень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який приїхав до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером США Джо Байденом цього місяця, щоб представити свій «план перемоги» та покласти край війні з Росією.