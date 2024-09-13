Зеленський зустрівся з колишнім держсекретарем США Майком Помпео
Під час зустрічі з Помпео Зеленський відзначив важливість збільшення військової допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім державним секретарем США (2018–2021) Майком Помпео. Про це президент повідомив у Telegram.
Глава держави подякував Адміністрації президента Сполучених Штатів, Конгресу та всьому американському народові за безпрецедентну військову та фінансову підтримку України.
«Завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції ми досягаємо успіхів на полі бою. Але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американський політикум чітко це розуміє й відповідне рішення буде ухвалене», – сказав Володимир Зеленський.
Президент відзначив важливість збільшення військової допомоги та спільного розвитку оборонних технологій, а також посилення санкційного тиску на Росію та її союзників – Іран і Північну Корею.
Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім державним секретарем США Майком Помпео pic.twitter.com/xrwigVFIs0— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 13, 2024
Крім того, під час зустрічі сторони обговорили реалізацію формули миру та підготовку до другого Саміту миру.
Як повідомляє кореспондент «Главкома», після зустрічі із Зеленським, Помпео взяв участь у панельній дискусії на тему «Роль України у створенні безпечного світу».
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який приїхав до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером США Джо Байденом цього місяця, щоб представити свій «план перемоги» та покласти край війні з Росією.
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