Зеленський вшанував пам’ять Героїв Крут

Президент наголосив, що кожен українець повинен пам’ятати подвиг молодих хлопців, які стримували наступ більшовиків на Київ

Бій під Крутами став для українського народу символом героїзму та самопожертви в боротьбі за незалежність

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті Героїв Крут вшанував памʼять українців, які стримували наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року. Церемонія відбулася біля пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві. Про це повідомляє Офіс президента.

«Вшанував пам’ять Героїв Крут – молодих хлопців, які стримували наступ більшовиків на Київ понад 100 років тому. Подвиг, який кожен із нас має пам’ятати, розуміючи, якою є ціна нашої свободи», – зазначив президент.

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фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський ушанував пам’ять Андрія Пільщикова (позивний Джус), а також полеглого під Іловайськом у серпні 2014 року Марка Паславського; учасника Революції Гідності, загиблого під час пожежі в Будинку профспілок у лютому 2014-го Олександра Клітинського; Героя України, командира штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), який загинув у березні 2023-го під Бахмутом, та громадського активіста й воїна 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Павла Петриченка, який загинув торік у квітні під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Після завершення церемонії глава держави поспілкувався з мамою Джуса Лілією Авер’яновою поблизу церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

Нагадаємо, 29 січня в Україні відзначається День пам'яті Героїв Крут. Бій відбувся цього дня 1918 року на залізничній станції Крути, за 130 км на північний схід від Києва під час наступу військ більшовицької Росії під проводом полковника Михайла Муравйова на столицю УНР. Він став для українського народу символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність.