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Польща лідирує серед інших країн за масштабами допомоги Україні

Ірина Бура
glavcom.ua
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Польща лідирує серед інших країн за масштабами допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Загальна вартість переданого озброєння сягнула 3,23 мільярда євро

Польща займає перше місце серед усіх країн за обсягами допомоги Україні у співвідношенні до власного валового внутрішнього продукту. Про це повідомив Офіс президента Польщі.

Зазначається, що загальна допомога Польщі становить 4,91% від ВВП країни, з яких 0,71% спрямовано на військову підтримку України, а 4,2% – на допомогу біженцям.

Загальна вартість переданого озброєння сягнула 3,23 мільярда євро.

Зазначається, що серед важкого озброєння, яке передала Польща, були близько 1 000 одиниць техніки, включаючи танки та бронетранспортери. З майже 800 танків, отриманих Україною, понад 350 було передано саме Польщею, що більше, ніж загальна кількість танків від США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії та Іспанії разом узятих.

Нагадаємо, українські родини з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Ця нова програма допомоги має на меті полегшити адаптацію та забезпечити більш стабільне життя українських біженців у Польщі. 

До слова, 2025 року Польщі введуть нові умови для призначення допомоги «800 Плюс» для українських біженців на дітей, які проживають у країні. Батьки повинні при поданні заяви вказувати навчальний заклад, в якому навчається їхня дитина в Польщі. Цю інформацію будуть ретельно перевіряти.

А зз 1 липня 2024 року, у Польщі змінилися положення закону про допомогу громадянам України. Продовжено легальність перебування для українців, введено нові регуляції щодо інструментів підтримки осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це зумовлено необхідністю адаптації законодавства до сучасних викликів, які відрізняються від тих, що були у 2022 чи навіть 2023 роках.

 

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Теги: Польща Анджей Дуда Україна озброєння Офіс президента танки

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