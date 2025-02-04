Президент пояснив, коли чекати індексацію пенсій

Влада працює, щоб збільшити формати підтримки українців

З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Як зазначив український лідер, влада працює, щоб збільшувати всі ефективні формати підтримки для громадян.

«Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 млн заявок на «єПідтримку», і майже 13 млрд грн виплачено безпосередньо українським сім’ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 млн клієнтів програми «Національний кешбек» – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 5 789 грн або 132 євро становила середня пенсія в Україні на кінець 2024 року. Це на 7,5% більше, ніж у тому ж періоді 2023 року (5 385,25 грн). Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, склала 12% – тож, фактично, звела нанівець це підвищення.

Окрім пенсій, багато пенсіонерів можуть отримувати від держави додаткові виплати. Зокрема, це компенсаційна доплата, надбавка за дітей та донорство. Ба більше, деякі пенсіонери мають право отримати одразу 10 пенсій.

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.