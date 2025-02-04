Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Президент пояснив, коли чекати індексацію пенсій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент пояснив, коли чекати індексацію пенсій
На кінець 2024 року середня пенсія в Україні становила 5789 грн
фото з відкритих джерел

Влада працює, щоб збільшити формати підтримки українців

З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Як зазначив український лідер, влада працює, щоб збільшувати всі ефективні формати підтримки для громадян.

«Хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам. Майже 13 млн заявок на «єПідтримку», і майже 13 млрд грн виплачено безпосередньо українським сім’ям, нашим громадянам. Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 млн клієнтів програми «Національний кешбек» – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 5 789 грн або 132 євро становила середня пенсія в Україні на кінець 2024 року. Це на 7,5% більше, ніж у тому ж періоді 2023 року (5 385,25 грн). Водночас інфляція за 2024 рік, за даними НБУ, склала 12% – тож, фактично, звела нанівець це підвищення.

Окрім пенсій, багато пенсіонерів можуть отримувати від держави додаткові виплати. Зокрема, це компенсаційна доплата, надбавка за дітей та донорство. Ба більше, деякі пенсіонери мають право отримати одразу 10 пенсій. 

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський пенсія президент пенсіонери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джорджеску переконаний, що Румунія зможе заявити право на частину українських земель
Кандидат у президенти Румунії зробив скандальну заяву про поділ України
30 сiчня, 13:31
Україна та Ізраїль мають великий досвід війн
Військовий досвід України та Ізраїлю: що можуть перейняти обидві країни?
29 сiчня, 12:07
Кадрові зміни в Міноборони, новий постпред президента у Криму. Головне за 24 січня
Кадрові зміни в Міноборони, новий постпред президента у Криму. Головне за 24 січня
24 сiчня, 21:09
Зеленський на Всесвітньому економічному форумі
Офіс президента готує візит Зеленського до Саудівської Аравії
22 сiчня, 17:47
Один із користувачів мережі зазначив, що «сміх Клінтон під час заяви Трампа про перейменування затоки – це реакція кожної притомної людини»
Трамп перейменовує Мексиканську затоку. Красномовна реакція Клінтон на інавгурації
21 сiчня, 09:52
Трамп готовий до зустрічі із Сі Цзіньпіном
Трамп анонсував «дзвінки та зустрічі» із Сі Цзіньпіном
21 сiчня, 08:25
Дональд Трамп провів найдорожчу вечерю
Трамп провів найдорожчу у світі вечерю при свічках напередодні інавгурації (фото)
20 сiчня, 15:34
Україна вимушена тримати оборону й концентрувати сили фактично уздовж усієї лінії фронту
Сирський заявив, що Україна не може виграти війну в обороні
19 сiчня, 21:27
Букмекери зробили прогноз, чи зможе Трамп завершити війну в Україні за 90 днів
Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів
17 сiчня, 08:51

Економіка

Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту
Україна має значну проблему з дисбалансом імпорту та експорту
Президент пояснив, коли чекати індексацію пенсій
Президент пояснив, коли чекати індексацію пенсій
Ексвласник Приватбанку просить президента передати заправки «Авіас» до АРМА
Ексвласник Приватбанку просить президента передати заправки «Авіас» до АРМА
Українська металургія відновлюється, але ми маємо відійти від статусу сировинного придатка, – Анзін
Українська металургія відновлюється, але ми маємо відійти від статусу сировинного придатка, – Анзін
Син Януковича заробляє на продажі вугілля з окупованих територій України
Син Януковича заробляє на продажі вугілля з окупованих територій України
Верховна Рада викрила «тарифну змову» між ексголовою «Нафтогазу» Коболєвим та НКРЕКП
Верховна Рада викрила «тарифну змову» між ексголовою «Нафтогазу» Коболєвим та НКРЕКП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
22K
Ексканцлер Німеччини і друг Путіна потрапив до лікарні через вигорання
5797
Як визначити чи є священник українським. Відомий релігійний діяч дав пораду
5775
На Київщині знищено майже тонну небезпечних для здоров’я турецьких овочів
5483
Глава МАГАТЕ відвідав підстанцію «Київська» і зробив тривожну заяву

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua