Bloomberg: що б не вирішив президент США щодо України, зрозуміло одне: Європа не готова взяти на плечі величезну частку фінансового тягаря.

За умови виконання планів президента США Дональда Трампа щодо України та європейської безпеки так, як він їх зараз представляє, Євросоюз може опинитися в ситуації, коли йому доведеться за десять років вкласти $3,1 трлн. на зміцнення своїх збройних сил. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні розрахунки.

«Дональд Трамп починає говорити лідерам Європейського Союзу, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні. Його вимоги спрямовані на те, щоб довести блок до межі. Трамп розмовляв із Володимиром Путіним у середу, «запускаючи колеса» для мирних переговорів, саме тоді, коли його міністр оборони пояснював своїм європейським союзникам, що їм доведеться взяти на себе більшу частину тягаря для будь-якого врегулювання ситуації», йдеться у матеріалі.

Bloomberg Economics підрахував, що захист України та розширення власної армії може коштувати великим державам континенту додаткових $3,1 трильйони

Видання зазначає, що такі витрати можуть стати значними для країн Євросоюзу. Зростання усвідомлення того, що сподіватися на США більше не можна, змушує країни ЄС вживати таких заходів. Видання зазначає, що ціна бездіяльності з огляду на поточну обстановку на кордонах може виявитися ще вищою.

Трамп починає повідомляти лідерам Європейського Союзу, що їм слід зробити, щоб забезпечити мир в Україні. Його вимоги націлені на те, щоб підштовхнути блок до вживання більш активних заходів щодо вкладення грошей.

Аналітики вважають, що таке зобов'язання наголосить на тріщинах, які Європейський Союз приховував протягом багатьох років. Однак з авторитарною нафтовою державою, яка загрожує східним кордонам ЄС, і з наростаючим усвідомленням, що покладатися на підтримку Білого дому більше не можна, це може призвести до негативніших наслідків.

Деякі лідери і багато співробітників служб безпеки застерігають, що якщо європейські країни не зможуть створити гідний механізм стримування, російський диктатор Володимир Путін тільки наростить свої зусилля, спрямовані на підрив і зрештою навіть руйнування як ЄС, так і НАТО.

Нагадаємо, те, що Україна повернеться до довоєнних кордонів 2014 року, є малоймовірним. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, яке відбулося у Вашингтоні після його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.