Оглядач Bloomberg розібрав заклик Федорова до виборів і назвав головні ризики

Вибори можуть створити додаткові можливості для дестабілізації України

Заклик колишнього міністра оборони Михайла Федорова провести президентські вибори в Україні під час війни є переконливим за аргументацією, але помилковим по суті. Таку думку висловив оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, повідомляє «Главком».

Автор визнає, що частина аргументів Федорова має підстави. Володимира Зеленського обрали президентом у 2019 році, а його п'ятирічний термін формально завершився два роки тому. Крім того, війна може тривати ще роками, що створюватиме дедалі складніші питання політичної відповідальності.

Водночас Чемпіон не погоджується з тезою, що технічні та безпекові проблеми проведення виборів під час війни можна подолати. На його думку, організувати безпечне голосування у районах, які перебувають у зоні досяжності російської авіації та ракет, фактично неможливо без припинення ударів.

Оглядач звертає увагу і на ризик скупчення людей біля виборчих дільниць під час атак. На тлі посилення російських обстрілів це, на його думку, саме по собі має бути серйозним аргументом проти виборів.

Окремо Чемпіон заперечує тезу, що проведення голосування стало б політичним викликом для Володимира Путіна. Навпаки, автор вважає, що Кремль давно зацікавлений у виборах в Україні, оскільки використовує тему легітимності Зеленського та прагне посилити внутрішню поляризацію.

На думку оглядача, виборча кампанія в умовах війни могла б відволікти Україну від підготовки до складної зими, посилити політичні суперечності та створити додаткові можливості для дестабілізації. Водночас Чемпіон переконаний, що Зеленський припустився помилки, звільнивши Федорова з посади міністра оборони.

Нагадаємо, 18 серпня Михайло Федоров оприлюднив відеозвернення, у якому заявив про необхідність проведення виборів в Україні. Він наголосив, що Росія не повинна визначати, коли українці зможуть обирати владу, та закликав до ширшої дискусії про демократію і майбутнє держави.

Заява Федорова спричинила активну дискусію в соцмережах. Користувачі та публічні діячі розділилися в оцінках його пропозиції: одні підтримали аргументи ексміністра, інші наголосили на безпекових та політичних ризиках проведення голосування в умовах воєнного стану.