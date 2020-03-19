Зеленський обговорив з президентом Польщі заходи з протидії Covid-19



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Президенти України та Польщі провели телефонну розмову

Дуда запевнив, що польська сторона зробить усе необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину

Президент України Володимир Зеленський у середу ввечері провів з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою телефонну розмову, основною темою якої стала координація зусиль щодо запобігання негативним наслідкам для громадян через поширення у світі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що під час розмови Зеленський поінформував про заходи, яких вживає Україна. Він також подякував польському президенту за надання медичними закладами Республіки безкоштовної допомоги українцям, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція Covid-19 у Польщі.

У свою чергу Дуда запевнив, що польська сторона зробить усе необхідне, щоб всі українські громадяни безперешкодно повернулися на батьківщину як транзитом із західноєвропейських країн через територію Польщі, так і з самої Польщі. Для цього буде використаний і залізничний, і повітряний транспорт.

Сторони домовилися у подальшому продовжити контакти на найвищому рівні.

Нагадаємо, за інформацією МЗС, до України планують повернутися близько 38 тисяч громадян.

Раніше Мінінфраструктури опублікувало список авіарейсів, якими повертатимуть українців додому.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.