Сьогодні Зеленський виступить у Раді з посланням

Зеленський планує розповісти про свої досягнення на посаді президента за перші 2,5 роки каденції

Президент Володимир Зеленський 1 грудня виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Відповідно до ст. 106 Конституції України президент «звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище» країни.

Посилаючись на цю норму, Зеленський 22 листопада надіслав спікеру парламенту Руслану Стефанчуку свою пропозицію виступити в Раді 1 грудня. Пізніше речник голови держави Сергій Никифоров підтвердив такий намір Зеленського.

Під час погоджувальної ради у паарламенті 29 листопада перший віцеспікер Олександр Корнієнко закликав народних депутатів «дотримуватися високого рівня культури» під час звернення Володимира Зеленського.

«Ми сподіваємося, що всі колеги по парламенту дотримуватимуться в цьому випадку регламенту, а також високого рівня правової культури. І навіть поведінкової культури, бо ми вже неодноразово спостерігали порушення регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей», — зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, на засіданні парламенту 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою.

1 грудня Лерос, імовірно, не буде присутній у Раді: цього дня його викликали на допит у ДБР на 10 годину.

У день звернення Зеленського до Ради біля парламенту та інших об'єктів урядового кварталу запланована серія акцій протесту, через що рух у центрі Києва сьогодні перекриють.

Заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко допустив можливе блокування проходів до Ради вранці 1 грудня і заявив, що учасникам «держперевороту» платять по тисячі гривень.

Також глава уряду Денис Шмигаль розкрив «секретні дані» про підготовку держперевороту.

Нагадаємо, організатор «путчу 1 грудня» озвучив основну ціль кампанії проти Зеленського.