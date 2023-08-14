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Сили оборони призупинили наступ окупантів на деяких напрямках

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сили оборони призупинили наступ окупантів на деяких напрямках
За тиждень, що минув, захисники збільшили звільнену територію на Бахмутському напрямку на 3 кв. км
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни намагаються зупинити просування українських військ та відновити втрачені позиції на фронті

Після активізації російських військ на Куп‘янському та Лиманському напрямках українські війська змогли не допустити просування ворога та відчутно зменшили його наступальний потенціал. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Зараз на сході фіксується певне зменшення кількості обстрілів та використаних ворогом боєприпасів, але це не означає, що ворог відступив від своїх планів. Ворог наразі перегруповується та намагається відновити втрачені спроможності. Тривають бої», – повідомила заступниця міністра оборони.

За словами Маляр, ситуація на Куп’янському та Лиманському напрямках складна. Росія постійно атакує. Українські війська відбивають атаки.

На Куп’янському напрямку армія РФ нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць в українській обороні.

На Лиманському напрямку окупанти продовжують штурмові дії з метою витіснення українських військ в районі Серебрянського лісу Донецької області, але безуспішно. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої.

Росіяни намагаються зупинити просування українських військ та відновити втрачене положення у районах західніше Кліщіївки, західніше Андріївки, Курдюмівки.

Заступниця голови Міноборони повідомила також, що за тиждень, що минув, звільнену територію на Бахмутському напрямку збільшено на 3 кв. км і загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 40 кв. км.

«Наші оборонці не дають ворогу реалізувати плани, але це дуже непросто. Тривають гарячі бої.  Ситуація там напружена і складна. Крім того, ворог постійно робить безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського», – повідомила Маляр.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках Росія намагається наступати з метою встановлення повного контролю над Мар’їнкою та оточення Авдіївки.

Нагадаємо, що триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: окупанти ЗСУ війна контрнаступ

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