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«Це ракова пухлина футболу»: голова УЄФА накинувся із звинуваченнями на фанів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Це ракова пухлина футболу»: голова УЄФА накинувся із звинуваченнями на фанів
Фанати «Динамо Загреб» на трибунах стадіону
фото: ілюстративне

Президент УЄФА обурений вбивством футбольного фана, під час сутички вболівальників  команд Греції та Хорватії 

Після трагічної загибелі грецького вболівальника президент Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прибув до Афін. Він провів переговори з прем'єром Греції та представниками футбольних клубів країни. Про це пише Euronews.

 Президент УЄФА Олександр Чеферін пообіцяв зробити більше для боротьби із насильством у футболі після трагічного інциденту в Афінах. Заява прозвучала під час його зустрічі з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Глава УЄФА прибув до Афін через тиждень після загибелі вболівальника Міхаліса Кацуріса під час зіткнень фанатів грецького АЕК і хорватського «Динамо Загреб».

Президент УЄФА сказав:  «Це ракова пухлина футболу. І це не фанати футболу. Не називайте їх футбольними фанатами, бо це не так. Це люди, які використовують футбол для своїх ідіотських ідей».

 Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зазначив: «Я щиро сподіваюся, що уряду не доведеться вдаватися до принаймні покарання, яке є в нашому розпорядженні, – тимчасового виключення грецьких команд із європейських футбольних клубних змагань. Я впевнений, що до цього не дійде, і вважаю, що це усвідомили як серйозність ситуації, а й рішучість уряду викорінити це зло».

Після інциденту в Афінах, за звинуваченням у вбивстві та участі у злочинному угрупуванні, було затримано понад 100 осіб. Здебільшого громадян Хорватії.

УЄФА перенесла кваліфікаційний матч Ліги чемпіонів між АЕК та «Динамо Загреб», який мав відбутися минулого тижня. Гра пройшла 15 серпня у Загребі. АЕК здобув перемогу з рахунком 2:1. У суботу команди зіграють у Афінах.

Нагадаємо, УЄФА оголосила номінантів на премію найкращого гравця року.  У трійку номінантів потрапили Ліонель Мессі, Ерлінг Голлан та Кевін Де Брейне. 

Переможця буде оголошено 31 серпня на церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024. Зазначимо, що 2022 року нагороду отримав французький нападник Карім Бензема, який влітку 2023 року перейшов із мадридського «Реала» до саудівського «Аль-Іттіхад».

Цьогорічними номінантами стали Ліонель Мессі, який перейшов у липні з французького «Парі Сен-Жермен» до американського «Інтер Майамі». Також у список потрапили два гравці «Манчестер Сіті» – Ерлінг Голлан та Кевін Де Брейне.

До слова, УЄФА суворо покарала відомий італійський клуб. Нещодавно головний керівний орган європейського футболу дозволив «Осасуні» стартувати у Лізі конференцій, а от «Ювентус» такої можливості позбавили. В УЄФА провели розслідування на предмет можливих порушень правил ліцензування клубів УЄФА та фінансового фейр-плею. Органи УЄФА дійшли висновку, що італійський «Ювентус» порушив нормативно-правову базу та порушив мирову угоду, підписану в серпні 2022 року.

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Теги: УЄФА міністр Греція фанати президент новости футбола ФК АЕК ФК Динамо (Загреб)

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