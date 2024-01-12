Спецпредставниця США з відновлення України прибула до Києва

Спецпредставниця США має провести зустрічі присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для її відновлення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вони разом із Пріцкер вже провели зустріч

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення Пенні Пріцкер прибула до Києва. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

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«Дуже тепло вітаємо в Києві Пенні Пріцкер і керівників приватного сектору США», – написала посол.

За словами дипломатки, сьогодні вони проведуть зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для її відновлення.

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Згодом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вони разом із Пріцкер вже провели зустріч. Також на ній були присутні представники американського бізнесу.

Шмигаль провів зустріч з Пенні Пріцкер фото: Telegram/Денис Шмигаль

«Розраховуємо на участь приватних компаній зі США у відновленні України. Обговорили можливості інвестицій та розвиток державно-приватного партнерства», – написав глава уряду.

За словами прем’єра, ключовою темою є зміцнення української економіки, її короткострокове відновлення та довгостроковий розвиток.

«Одна з основних передумов – забезпечення стабільного українського експорту. Працюємо зі США над посиленням експортних можливостей», – написав Шмигаль.

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Очільник уряду також повідомив, що важливим фактором залишається послідовна фінансова підтримка з боку партнерів. Вони обговорили основні потреби України на цей рік.

Шмигаль разом із спецпредставницею США обговорили основні потреби України на цей рік фото: Telegram/Денис Шмигаль

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати близько $300 млрд із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.

До слова, на думку українців, корупція та війна лишаються основними проблемами країни. Водночас погляди населення щодо відновлення України стали більш прагматичними, ніж пів року тому.