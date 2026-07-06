Зловживання на відбудові. Глава Держаудитслужби анонсувала «антикорупційне» рішення

Алла Басалаєва: «Зараз у нас буде єдина база цін»

В Україні планують запровадити єдину базу цін на будівельні матеріали для державних проєктів. Очікується, що це дозволить мінімізувати маніпуляції із завищенням вартості робіт та матеріалів під час відбудови країни. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва.

Завищення витрат на етапі укладання контрактів

За словами Басалаєвої, однією з найпоширеніших проблем під час реалізації будівельних проєктів було завищення витрат ще на етапі укладання контрактів. Зокрема, підрядники декларували одну заробітну плату працівників, однак фактично сплачували значно менші суми.

«Раніше підрядник контрактувався та формував свою витратну частину. Він, наприклад, казав, що буде здійснювати певні роботи, ось такими матеріалами, йому потрібна така кількість будівельників, заробітна плата яких буде 50 тисяч на місяць. Добре. Держава погоджувалася з цими умовами, оформлювався контракт і починалося будівництво.

Але ми перевіряємо і от бачимо: єдиний соціальний внесок сплачено не з 50 тисяч, а фактично з «мінімалки» – 8 тис. грн. Куди поділася різниця?» – зазначила вона.

Нові правила компенсації витрат на оплату праці

За словами голови Держаудитслужби, спільно з Міністерством розвитку громад і територій було ініційовано реформу, яку вже підтримав уряд.

«Саме тому Держаудитслужба разом з Мінрозвитку ініціювали реформу, яку нещодавно втілив уряд, затвердивши нові підходи до визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану. Зокрема, у частині формування та виплат заробітних плат працівникам галузі. Відтепер правила будуть справедливими: держава відшкодує підряднику лише ті витрати на зарплати, які підтверджені реальними платіжками (у межах ліміту договору)», – пояснила Басалаєва.

Єдина база цін на будівельні матеріали

Вона також повідомила, що наступним кроком стане створення єдиної бази цін на будівельні матеріали. «Щодо завищених цін маємо ще одну перемогу. Зараз у нас буде єдина база цін. Над нею працює Міністерство розвитку громад і територій, у якого на це є три місяці».

За словами Басалаєвої, у базі буде визначено максимальну вартість матеріалів для кожного регіону. «У базі – гранична сума, яку не можна перевищувати при калькуляції, наприклад, якогось будівництва. Якщо нам потрібен бетон 500-ї марки, ми йдемо в базу цін і дивимося граничну ціну на нього для цього регіону. Нижче купувати можемо, а вище – ні».

Очільниця Держаудитслужби наголосила, що подібна система давно використовується в країнах Європейського Союзу та є важливим елементом контролю за використанням бюджетних коштів.

«У нас навіть була нарада за участю громадських організацій, яким ми пояснювали наші з Мінрозвитком кроки. Бо розуміли, що до них також прийде бізнес, щоб агітувати на свій бік. Адже з такою базою дуже важко маніпулювати ціною.

Але така система функціонує в кожній державі Європейського Союзу. І якщо ви хочете відбудовувати за європейські кошти, то вам потрібна насамперед довіра партнерів і система, якій можна довіряти», – сказала Басалаєва.

Нагадаємо, раніше голова Державної аудиторської служби Алла Басалаєва повідомила, що за результатами перевірок оборонних контрактів упродовж березня-травня 2026 року до державного бюджету вже повернули 7,3 млрд грн. За її словами, аудитори також регулярно виявляють завищення вартості закупівель, використання посередників і порушення умов державних контрактів.