МВС повертає на дороги «Фантоми» та запускає нові камери автоматичної фіксації швидкості

У міністерстві розраховують на підтримку Верховної Ради у впровадженні нових ініціатив

Міністерство внутрішніх справ України готує ряд заходів для мінімізації аварійності на дорогах та зменшення кількості важких ДТП. Зокрема, мова йде про повернення на дороги «Фантомів» та посилення відповідальності за систематичні порушення правил, повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського.

Під час наради за участю керівництва Національної поліції та Департаменту патрульної поліції обговорювалися основні напрямки роботи щодо мінімізації аварійності на дорогах.

«Перше – необхідне посилення відповідальності за систематичні порушення правил. Вона має бути відчутною та невідворотною. В пріоритеті й безпека пасажирських перевезень та унормування питання керування легким електротранспортом. МВС України спільно з народними депутатами України вже напрацювало ряд ініціатив. Активізуємо співпрацю та розраховуємо на підтримку парламенту», – розповів Вигівський.

Крім того, вже цього тижня патрульна поліція впровадить десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості, а локації їх розташування оприлюднять найближчим часом.

Також йшла мова про повернення на дороги спеціальних патрульних автомобілів «Фантом». Ці патрульні машини не вирізняються серед загального потоку машин, але обладнані системами фіксації порушень безпосередньо під час руху.

«Вони пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за цей період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. «Фантоми» повернуться на дороги», – нагадав міністр.

Він наголосив, що підвищення безпеки дорожнього руху – одне із завдань міністерства, яке було запропонуване до Програми діяльності Уряду.

«Мова не йде виключно про штрафи та посилення відповідальності. Йдеться про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру на дорозі», – резюмував Вигівський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував жорсткіші заходи проти водіїв-порушників після масштабного ДТП у Києві в понеділок. Він наголосив на необхідності посилити відповідальність водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху та створюють загрозу для інших людей.

17 серпня у Києві на вулиці Великій Васильківській поблизу «Палацу Україна» сталася ДТП за участю двох автомобілів BMW. Після зіткнення обидві автівки вилетіли на тротуар, знесли антипаркувальні стовпчики, дерева та дорожній знак, а також протаранили будівлю й літню терасу закладу. Один із водіїв дістав травми та був госпіталізований.

Згодом стало відомо, що за кермом одного з BMW перебував Кирило Островський – фігурант смертельної ДТП 2018 року. Тоді він за кермом Hummer збив на пішохідному переході у Києві 10-річну дівчинку та намагався втекти з місця аварії. У 2022 році суд засудив Островського до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі.