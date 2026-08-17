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Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ
Новий командувач Сил логістки Юрій Погрібний
фото: Сухопутні війська ЗСУ

Юрій Погрібний раніше тимчасово виконував обов'язки командувача та має досвід забезпечення військ на кількох напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики Збройних сил України. Відповідний указ №731/2026 оприлюднено на сайті глави держави, інформує «Главком».

Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ фото 1
фото: president.gov.ua

«Призначити Погрібного Юрія Івановича командувачем Сил логістики Збройних Сил України», – йдеться в указі президента.

Іншим указом №730/2026 Зеленський звільнив із цієї посади Володимира Карпенка. «Звільнити Карпенка Володимира Володимировича з посади командувача Сил логістики Збройних Сил України», – зазначено в документі.

Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ фото 2
фото: president.gov.ua

Хто такий Юрій Погрібний

Юрію Погрібному 41 рік. Він народився на Сумщині. У 2007 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького.

Військову службу Погрібний проходив у 55-й окремій артилерійській бригаді, де пройшов шлях від командира взводу до заступника командира дивізіону. Початок російської війни проти України у 2014 році він зустрів у складі цієї бригади. Підрозділ брав участь у звільненні Слов'янська, Краматорська, Лимана та інших міст на сході України.

У 2016 році Погрібний став заступником командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади з озброєння. У 2020 році він очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк. Підрозділ забезпечував Харківський, Донецький та Запорізький напрямки.

У 2024 році Погрібний здобув освіту оперативно-стратегічного рівня у Національному університеті оборони. Згодом його призначили начальником озброєння – заступником начальника з логістики оперативного командування «Схід».

Сили логістики ЗСУ відповідають, зокрема, за доставку зброї, боєприпасів і військової техніки на фронт, забезпечення підрозділів пальним та продовольством, а також ремонт техніки.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку низки кадрових рішень у війську. Глава держави зазначав, що погодив першу частину кадрових призначень, які обговорювалися з Михайлом Драпатим.

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Теги: кадрові зміни ЗСУ Володимир Зеленський

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