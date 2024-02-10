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Зеленський увів Сирського в склад Ставки та РНБО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський увів Сирського в склад Ставки та РНБО
Володимир Зеленський та новий головком Олександр Сирський
фото з відкритих джерел

Зі складу Ставки та Ради нацбезпеки і оборони президент вивів попередника Сирського – Валерія Залужного

Президент Володимир Зеленський увів у склад Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони (РНБО) новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це свідчать укази №67/2024 та №68/2024 

«Увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Сирського Олександра Станіславовича – Головнокомандувача Збройних Сил України», – йдеться в указі. 

Також нового головнокомандувача ввели до складу РНБО. Водночас зі складу Ставки та Ради нацбезпеки і оборони президент вивів попередника Сирського на посаді – Валерія Залужного.

Зі складу РНБО також вивели колишню міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну, яка написала заяву про відставку 5 лютого.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Також з'явився відповідний указ №60/2024 про призначення Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Перед цим президент України провів зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Валерієм Залужним. Зеленський із Залужним обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Також президент подякував головкому за два роки захисту України.

У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Генерал-полковник Олександр Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України. 

До слова, нещодавно призначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський окреслив нові завдання, які стоять на порядку денному перед ЗСУ.

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Теги: Володимир Зеленський президент Олександр Сирський

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