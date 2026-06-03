Зеленський поставив жорсткий дедлайн для придбання Patriot і пригрозив кадровими висновками

Президент чекає на відповідь чиновників вже цього тижня

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Глава держави дав рівно тиждень на виконання всіх підготовчих процесів

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду про залучення додаткових шляхів постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них. Головною темою обговорення стало затягування реалізації контракту на придбання американських зенітно-ракетних комплексів Patriot, інформує «Главком».

Глава держави наголосив, що політична згода на постачання дефіцитних систем ППО вже давно досягнута, проте процес застряг на нижчих рівнях виконання.

«У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання Patriot, і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося», – констатував Зеленський.

Patriot – це американський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) великої дальності, призначений для протиповітряної та протиракетної оборони. З весни 2023 року Patriot перебуває на бойовому чергуванні у Повітряних силах ЗСУ. Він став першим комплексом в Україні, який довів практичну можливість перехоплення сучасних російських аеробалістичних ракет типу «Кинджал» та інших надскладних цілей

У нараді взяли участь представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, РНБО та дипломатичної команди Офісу президента.

За словами глави держави, станом на сьогодні відповідальні посадовці не спромоглися пропрацювати навіть базові юридичні кроки за цим контрактом.

Президент поставив чітке завдання – максимально оперативно використати доступні фінансові інструменти, зокрема кошти з масштабного європейського пакета підтримки для України обсягом €90 млрд.

Для посадовців встановлено жорсткі часові рамки та персональну відповідальність:

Фінальний строк: Рівно один тиждень на виконання всіх підготовчих процесів.

Перший дедлайн: П'ятниця, 5 червня, коли залучені особи мають представити чітку доповідь.

«На жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки», – зазначив президент.

«Главком» писав, що два американські конгресмени заявили про необхідність позитивної відповіді Білого дому на запит Володимира Зеленського щодо екстреного виділення додаткових ракет для систем протиповітряної оборони, щоб убезпечити українську столицю від масштабних бомбардувань.

Нагадаємо, Україна дедалі активніше використовує новітні системи радіоелектронної боротьби як дешевшу альтернативу дорогим західним ракетам для ППО. Йдеться про український комплекс Lima, який розробив оборонний стартап Cascade Systems. Як пояснили розробники, система не знищує повітряні цілі фізично, а втручається у їхню навігацію.