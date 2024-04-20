Звільнення у Кабміні: Верещук прокоментувала чутки про своє нове призначення

Ірина Верещук на тлі повідомлень про кадрові зміни в Кабміні зробила заяву

Міністерка заявила, що не збирається на жодну дипломатичну посаду

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук відреагувала на інформацію у ЗМІ про можливе призначення її головою Тернопільської обласної військової адміністрації. Відповідну заяяву вона зробила у своєму Телеграм-каналі.

«Сьогодні деякі ЗМІ написали, що я нібито збираюсь очолити Тернопільську ОВА. Доповідаю: по-перше, це неправда. По-друге, я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає», – ідеться у повідомленні.

«P.S. І щоб двічі не писати: на жодну дипломатичну посаду теж не збираюсь», – додала Верещук.

Раніше Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що наступний тиждень буде багатий на кадрові рішення.

Як повідомляв «Главком», Кабінет міністрів України очікують зміни. Зокрема, планується звільнення низки міністрів, деякі ж з урядовців змінять свої посади.

Також «Главком» дізнався, що сьогодні, 19 квітня у Рахунковій палаті очікується зміна заступника голови – місце Андрія Майснера (обіймає цю посаду з березня 2018 року) займе новообраний член установи Сергій Ключка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 29 березня, підписав укази про звільнення Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова з посад заступника керівника Офісу президента. Водночас Зеленський призначив нових заступників голови Офісу президента – ними стали Олена Ковальська та Ірина Мудра.

Також Кабінет міністрів України призначив першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду в Офісі президента.