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«Метінвест Політехніка» випустила перших бакалаврів після евакуації з Маріуполя

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Метінвест Політехніка» випустила перших бакалаврів після евакуації з Маріуполя
Університет сформував повний цикл технічної освіти
фото: metinvestholding.com

«Метінвест Політехніка» провела перший в історії випуск бакалаврів

Перший в Україні приватний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка», створений за ініціативи Ріната Ахметова, провів історичний випуск бакалаврів. Понад 100 студентів успішно завершили чотирирічне навчання та отримали дипломи – попри те, що університету довелося повністю перебудувати свою роботу після початку повномасштабної війни та втрати кампусу в Маріуполі. 

Шість років тому Група «Метінвест» започаткувала проєкт створення сучасного технічного університету європейського зразка для підготовки інженерів нового покоління. У 2021 році в центрі Маріуполя розпочалося будівництво студентського містечка з навчальним корпусом, гуртожитком і спортивним комплексом. Однак повномасштабне вторгнення Росії зруйнувало ці плани.

Попри це, університету вдалося зберегти викладацький колектив, адаптувати освітні програми та вже восени 2022 року провести перший набір студентів. Навчальний процес було організовано у змішаному форматі, а практична підготовка відбувалася на підприємствах «Метінвесту».

Сьогодні «Метінвест Політехніка» працює у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському. За цей час університет сформував повний цикл технічної освіти – від фахового молодшого бакалавра до аспірантури, а всі освітні програми отримали державну акредитацію. Наразі у виші навчаються 1335 студентів, серед яких понад 50 ветеранів війни.

Перші бакалаври здобули освіту за напрямами металургії, гірництва, автоматизації, комп'ютерних наук та безпеки праці. Багато хто вже працює на підприємствах Метінвесту, а більшість планує продовжити навчання в магістратурі.

«Університет, який не вдалося звести в Маріуполі, став символом стійкості української технічної освіти. Випускники «Метінвест Політехніки» – це майбутня інженерна еліта України, яка відіграватиме визначальну роль у відбудові промисловості та економіки загалом. Ми чекаємо на кожного з них на наших підприємствах, щоб разом будувати нову українську металургію», – зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом «Метінвесту» Тетяна Петрук.

Нагадаємо, що зараз у виші «Метінвест Політехніка» триває прийом заяв на бакалаврат: до 1 серпня вступники можуть подати документи через електронний кабінет та обрати одну із 17 освітніх програм. Навчання поєднує теоретичну підготовку з практикою на виробництві, а для ветеранів і окремих категорій внутрішньо переміщених осіб передбачена спрощена процедура вступу за співбесідою.

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Теги: документи навчання університет

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