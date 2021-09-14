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    Хто контролюватиме вакцинацію вчителів: відповідь МОЗ

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    За порушення міністр обіцяє &laquo;жорсткі речі&raquo; - Хто контролюватиме вакцинацію вчителів: відповідь МОЗ
    За порушення міністр обіцяє «жорсткі речі»
    Фото з відкритих джерел

    Ляшко розповів, як збираються стежити за вакцинацією персоналу в навчальних закладах

    Контролювати вакцинацію серед персоналу в школах та інших освітніх закладах контролюватимуть кілька державних структур. Їхня робота буде спрямована на виявлення порушень. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

    Він зазначив, що за порушення персонал понесе адміністративну відповідальність.

    «У нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти (вакцинацію). Є Держспоживслужба, Національна поліція. Якщо буде виявлено випадок порушення, то будуть жорсткі адміністративні речі», – заявив Ляшко.

    Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні.

    Кабінет Міністрів вніс зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.

    Раніше школам дозволялося працювати в очному форматі, якщо вакциновано 80% персоналу, але тепер цього недостатньо.

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    Теги: міністр школа поліція робота Віктор Ляшко
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    Хто контролюватиме вакцинацію вчителів: відповідь МОЗ