Хто контролюватиме вакцинацію вчителів: відповідь МОЗ

Ляшко розповів, як збираються стежити за вакцинацією персоналу в навчальних закладах

Контролювати вакцинацію серед персоналу в школах та інших освітніх закладах контролюватимуть кілька державних структур. Їхня робота буде спрямована на виявлення порушень. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

Він зазначив, що за порушення персонал понесе адміністративну відповідальність.

«У нас є контролюючі органи, які можуть це перевіряти (вакцинацію). Є Держспоживслужба, Національна поліція. Якщо буде виявлено випадок порушення, то будуть жорсткі адміністративні речі», – заявив Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні.

Кабінет Міністрів вніс зміни до карантинної постанови, посиливши умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.

Раніше школам дозволялося працювати в очному форматі, якщо вакциновано 80% персоналу, але тепер цього недостатньо.

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