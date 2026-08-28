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У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
фото: glavcom.ua

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття  

У Києві та низці областей України ввечері 27 серпня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про загрозу ворожих безпілотників. 

О 00:41 в столиці оголосили відбій тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1646-й день повномасштабної війни

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Теги: укриття населення тривога ракетна атака

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