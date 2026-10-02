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У Черкасах визначено найкращі школи за НМТ: є цікава особливість

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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У Черкасах визначено найкращі школи за НМТ: є цікава особливість
Черкаський науковий фізико-математичний ліцей «ФІМЛІ», який посів перше місце в рейтингу
фото з відкритих джерел

Дві школи Черкас увійшли до топ-200 України

Дві школи Черкас увійшли до топ-200 найкращих закладів освіти України за результатами НМТ-2026, причому обидві очолили міський рейтинг. Водночас лише у цих двох закладах із першої десятки міста всі учасники склали НМТ. Про це повідомляє «Главком» із  посиланням на інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua».

Перше місце посів Черкаський науковий фізико-математичний ліцей «ФІМЛІ» із середнім результатом 142,8 бала. У загальноукраїнському рейтингу заклад зайняв 22-ге місце.

Другу сходинку посів Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міської ради із результатом 137,7 бала. У рейтингу шкіл України заклад опинився на 71-му місці.

Третім став Перший академічний ліцей міжнародних відносин Черкаської міської територіальної громади. Його випускники в середньому набрали 133,1 бала, а заклад посів 201-ше місце в загальноукраїнському рейтингу.

Місце Назва навчального закладу Місце у рейтингу України Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 Черкаський науковий фізико-математичний ліцей «ФІМЛІ» 22 142.8 166.8 78/308 100
2 Черкаський гуманітарно-правовий ліцей Черкаської міськради Черкаської обл. 71 137.7 161.3 45/176 100
3 Перший академічний ліцей міжнародних відносин Черкаської міської територіальної громади 201 133.1 155.9 49/192 99
4 Комунальний заклад «Черкаський академічний ліцей «Перспектива» черкаської обласної ради» 364 130.1 152.6 35/140 99
5 Черкаський міський академічний ліцей ім. Т.Г. Шевченка 553 127.9 149.4 75/300 99
6 Черкаська гімназія №31 Черкаської міськради Черкаської обл. 665 126.8 148.2 68/268 99
7 Черкаська спеціалізована школа I-III ст. №18 імені В’ячеслава Чорновола Черкаської міськради Черкаської обл. 668 126.8 148.1 74/292 99
8 Черкаська спеціалізована школа I-III ст. №17 Черкаської міськради Черкаської обл. 681 126.7 147.6 103/400 99
9 Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №20 Черкаської міськради Черкаської обл. 885 125.1 146.6 43/172 98
10 Черкаська гімназія №9 ім. О.М. Луценка Черкаської міськради Черкаської обл. 1068 124 144.3 112/448 99

Четверте місце посів Черкаський академічний ліцей «Перспектива» Черкаської обласної ради із середнім результатом 130,1 бала.

П’ятим став Черкаський міський академічний ліцей імені Тараса Шевченка. Середній результат його випускників становив 127,9 бала.

Шосте місце зайняла Черкаська гімназія №31 із результатом 126,8 бала.  На сьомій сходинці опинилася Черкаська спеціалізована школа №18 імені В’ячеслава Чорновола. Її середній результат також становив 126,8 бала.

Восьме місце зайняла Черкаська спеціалізована школа №17 із результатом 126,7 бала. Дев’ятою стала Черкаська спеціалізована школа №20 із середнім результатом 125,1 бала.

Десяте місце посіла Черкаська гімназія №9 імені Олександра Луценка. Середній результат учасників НМТ становив 124 бали.

Нагадуємо,  до найкращих шкіл Волині за результатами НМТ-2026. До першої десятки області увійшли заклади з Ковеля, Нововолинська, Камінь-Каширського та інших громад. Зокрема, перше місце посів ліцей імені Олени Пчілки міста Ковеля із рейтинговим балом 145,3.

Також нагадуємо, що раніше «Главком» писав про дослідження психологічного стану вступників після НМТ-2026. Воно охопило близько 42 тис. учасників, а майже дев’ять тисяч взяли участь у двох хвилях опитування. Після тестування 85,2% респондентів повідомили про стрес, а понад третина вступників потребувала підтримки для виходу зі стану вираженого дистресу. Найгострішим періодом для психічного стану назвали перші один-три дні після отримання результатів.

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Теги: НМТ Черкаси освіта

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